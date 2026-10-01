PZPN ma nowego trenera reprezentacji Polski? Wymowna reakcja selekcjonera

Młodzieżowa reprezentacja Polski U-21 spisuje się rewelacyjnie w eliminacjach ME 2027. W dziewięciu meczach Polacy zainkasowali komplet punktów, czyli 27 oczek. Dodatkowo imponujący jest bilans bramkowy, 26 strzelonych i 2 stracone.

W środowy (tj. 30 września) wieczór Polacy pokonali Szwedów 3:0. Dublet zanotował Bartosz Mazurek, jedno trafienie dołożył również Daniel Bąk.

PZPN ma nowego selekcjonera? Trener Jan Urban ma nad czym myśleć

Warto dodać, że drużyna trenera Brzęczka w tabeli eliminacji wyprzedza m.in. kadrę Włoch, z którą toczy zresztą bezpośredni bój o awans. Włosi muszą jednak utrzymywać tempo Polaków, jeśli faktycznie chcą się liczyć w grze o pozycję lidera tabeli.

Równolegle do pracy trenera Brzęczka w młodzieżówce żyje temat ew. zmian na stanowisku selekcjonera reprezentacyjnej „jedynki”. Czy Jan Urban może spać spokojnie? Trudno przewidzieć, co w najbliższym czasie zrobi Polski Związek Piłki Nożnej.

Plotki o rzekomym powrocie na stanowisko... Jerzego Brzęczka, są coraz mocniej słyszalne w tzw. kuluarach. Po wygranej nad Szwecją sam selekcjoner kadry U-21 został zresztą o to zapytany. Jak zareagował?

– My przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na tym, co się dzieje. Nie byłem jakąś popularną osobą w ostatnich latach, ale znam swoją wartość. Wiem, jaką pracę wykonaliśmy wspólnie ze sztabem, bo to niesamowici ludzie. Wiem, jaką pracę wykonaliśmy, kiedy miałem zaszczyt być selekcjonerem pierwszej reprezentacji. Mamy w świadomości błędy, jakie popełnialiśmy i teraz korzystamy z tych doświadczeń. To jest piękna przygoda, przygodo trwaj [...] Pierwsza reprezentacja? Teraz otwieram drzwi do kadry U21 – powiedział Brzęczek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Przypomnijmy, że seniorski zespół przegrał kilka dni temu mecz ze Szwecją, przegrywając na wyjeździe 1:3.

Starcie Polaków z Włochami w ostatniej kolejce fazy grupowej eliminacji ME odbędzie się już w najbliższy poniedziałek (tj. 5 października) na wyjeździe w Pescarze. Początek o godzinie 18:15.

Kiedy reprezentacja Polski swoje mecze? Z kim zagrają piłkarze?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Do rozegrania pozostaną jeszcze dwa mecze w ramach przerwy wrześniowo-październikowej na rywalizację w Lidze Narodów.

Polaków czeka teraz powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z Bośnią i Hercegowiną – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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