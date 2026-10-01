Nadzieja na przyszłość polskiego futbolu. „Coś, o czym marzyłem od dziecka”

Polacy mają za sobą kiepski początek rozgrywek. Dywizja B okazała się równie wymagająca, co dywizja A – w której polscy piłkarze wcześniej występowali. Na razie kadra Polski ma jeden punkt w dwóch meczach. Za remis (0:0) z Bośnią i Hercegowiną. Do tego doszła wyraźna porażka (1:3) na wyjeździe ze Szwecją.

Wiktor Nowak nadzieją reprezentacji Polski. To duży talent!

Gdyby szukać pozytywów, z pewnością warto spojrzeć w stronę Wiktora Nowaka. Mający 22 lata piłkarz zadebiutował w reprezentacji Polski seniorów kilka dni temu przeciwko Bośniakom. Na PGE Narodowym było to 45 minut. W starciu ze Szwedami pomocnik grający na co dzień w Slavii Praga zagrał już od deski do deski.

A podczas czwartkowej (tj. 1 października), przedmeczowej konferencji, zawodnik zaliczył kolejny debiut, tym razem na konferencji prasowej przed meczem Polska – Rumunia. I w tej wersji Nowak zaprezentował się solidnie. Pozwolił sobie nawet na fajne poczucie humoru w pytaniu o współpracę z Piotrem Zielińskim.

– Na pewno jest to dla mnie ogromna chwila w moim życiu. I coś, o czym marzyłem od dziecka. Bardzo się z tego cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby po prostu to dalej utrzymać i dostawać swoje szanse. A o współpracy z Piotrkiem? Jeżeli dwóch dobrych zawodników się spotyka w środku pola, no to jest na pewno dużo łatwiej. Oczywiście tak mówiąc „skromnie” – puścił oko do dziennikarzy Nowak, dodając: – Wiadomo, że z Piotrkiem gra się super. Jest świetnym zawodnikiem i tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów, po prostu oddać mu piłkę i niech się dzieje – skwitował z uśmiechem reprezentant Polski.

Kiedy reprezentacja Polski swoje mecze? Z kim zagrają piłkarze?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Do rozegrania pozostaną jeszcze dwa mecze w ramach przerwy wrześniowo-październikowej na rywalizację w Lidze Narodów.

Polaków czeka teraz powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z Bośnią i Hercegowiną – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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