Jan Urban otwarcie o swoim zwolnieniu. „Zaczyna się tak zwana jazda”

Oczekiwania wobec piłkarskiej reprezentacji Polski są niezmiennie wysokie. Niezależnie od tego, czy w kraju mamy do czynienia z pokoleniami zdolniejszych, czy też mniej zdolnych reprezentantów, wynikowo nie ma miejsca na wpadki. Najczęściej, jeśli Polacy regularnie rozczarowują, to dochodzi do zmian na stanowisku selekcjonera.

Jan Urban będzie zwolniony? Selekcjoner o decyzji ze strony PZPN

Poziom oczekiwań nie zmienił się przy okazji pracy wykonywanej przez trenera Jana Urbana. Po niezłym wejściu w buty selekcjonera, jeszcze w 2025 roku, obecnie reprezentacja Polski znowu zalicza dołek. Coraz częściej w kontekście Urbana mówi się o możliwej zmianie, a następcą miałby być szkoleniowiec kadry młodzieżowej U-21 Jerzy Brzęczek.

Jak na te doniesienia reaguje sam trener Urban?

– Jak się czuję z tym, że tyle pytań jest o moją przyszłość? Powiem wam szczerze, że nawet nie zaglądając zbyt dużo do mediów, wiedziałem, co się będzie działo. Zbyt długo żyję w tym kraju, by nie wiedzieć, że jak nie ma wyników, to zaczyna się tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, by podejść do tej sytuacji, niż pracować i robić swoje, po prostu [...] Nie czuję, że gram o posadę, choć porażka zapewne by do tej decyzji przybliżyła, by mnie zmienić. Ale nie myślę o tym, bo wtedy nie koncentrowałbym się na tym, co najważniejsze. Skupiamy się na tym, by przygotować jak najlepiej zespół do meczu z Rumunią, wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry – powiedział selekcjoner Polaków podczas czwartkowej (tj. 1 października) konferencji.

Kiedy reprezentacja Polski swoje mecze? Z kim zagrają piłkarze?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Do rozegrania pozostaną jeszcze dwa mecze w ramach przerwy wrześniowo-październikowej na rywalizację w Lidze Narodów.

Polaków czeka teraz powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z Bośnią i Hercegowiną – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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