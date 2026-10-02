Cezary Kulesza podjął decyzję ws. Jana Urbana! Szef PZPN nie czekał na mecz

Pozycja obecnego trenera Polaków wydaje się być coraz mniej pewna. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, biorąc pod uwagę nastroje, jakie panują w mediach. Reprezentacja Polski czeka na zwycięstwo od końcówki marca b.r., kiedy to Polacy wygrali w półfinale strefy barażowej UEFA o awans na MŚ 2026 z Albanią (2:1).

Cezary Kulesza o pracy Jana Urbana. Prezes PZPN zajął stanowisko!

W ostatnich kilkunastu tygodniach coraz częściej pojawiają się plotki łączące Jerzego Brzęczka z powrotem na stanowisko selekcjonera seniorskiej kadry Polski. Obecnie jest on bowiem trenerem młodzieżowej reprezentacji U-21, walczącej o awans na ME 2027, z kompletem dziewięciu(!) grupowych zwycięstw.

A co z Janem Urbanem? Głos zabrał szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

– Zapewniam, że współpraca z selekcjonerem od początku układa się dobrze i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jesteśmy w stałym kontakcie, a sztab może liczyć na pełne zaangażowanie wszystkich struktur i zasobów, jakimi dysponuje federacja [...] Nie chciałbym publicznie wchodzić w kompetencje selekcjonera w kwestiach dotyczących składu sztabu, powołań czy ustawienia zespołu. Oglądam mecze, mam swoje spostrzeżenia i oczywiście rozmawiam z trenerem. Ostatecznie jednak to on odpowiada za decyzje sportowe i ma pełną swobodę w ich podejmowaniu [...] Po tym zgrupowaniu, podobnie jak po każdym innym, przyjdzie czas na analizę, rozmowę i podsumowanie. Nie umawialiśmy się na konkretną zdobycz punktową ani nie stawiamy sprawy w taki sposób, że jeden mecz ma decydować o przyszłości selekcjonera – powiedział Kulesza w rozmowie dla Interia Sport.

Czyżby zatem trener Urban rzeczywiście mógł spać spokojnie? Wydaje się, że najbliższe dwa mecze będą dla niego kluczowe, patrząc na presję związaną z brakiem punktów na koncie reprezentacji Polski w Lidze Narodów.

Polska – Rumunia. To kluczowy mecz dla kadry Jana Urbana!

Polacy nieudanie rozpoczęli swoją podróż w dywizji B rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Po dwóch meczach reprezentacja prowadzona przez trenera Jana Urbana jest bez zwycięstwa. Polacy najpierw zremisowali (0:0) u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Następnie w delegacji Polska zanotowała porażkę (1:3) ze Szwecją. Nadzieją jest powrót na PGE Narodowy i spotkanie przeciwko najsłabszej w grupie, przynajmniej spoglądając na wyniki, reprezentacji Rumunii.

Co ciekawe, bilans dotychczasowych spotkań Polski z Rumunią jest dla biało-czerwonych niekorzystny, ale trzy ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwami reprezentacji Polski. Rumunię prowadzi legendarny Gheorghe Hagi. W swojej pierwszej próbie w roli selekcjonera przegrał baraż o awans na mistrzostwa świata w 2002 roku. Obecnie rozpoczął Ligę Narodów od dwóch porażek – ze Szwecją (1:2) oraz Bośnią i Hercegowiną (2:4). Rumuńscy piłkarze mają też ogromny kryzys w meczach w roli gościa. Jedynym zespołem pokonanym przez Rumunię na wyjeździe od października 2024 roku(!) jest najniżej sklasyfikowana w rankingu FIFA reprezentacja San Marino.

Mecz Polska – Rumunia rozpocznie się w piątek (tj. 2 października), od godziny 20:45 w Warszawie. Transmisję przeprowadzi TVP1 i TVP Sport. Internetowo można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport, bądź specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Polakom w przerwie wrześniowo-październikowej pozostanie jeszcze mecz do rozegrania. W poniedziałek (tj. 5 października) Polska zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.

Czytaj też:

Jan Urban otwarcie o swoim zwolnieniu. „Zaczyna się tak zwana jazda” Czytaj też:

Nadzieja na przyszłość polskiego futbolu. „Coś, o czym marzyłem od dziecka”