Polska bez szans na wielki turniej? Bezlitosny scenariusz stał się faktem!

Co to oznacza w praktyce? Reprezentacja Polski będzie w coraz trudniejszym położeniu, jeśli mowa o losowaniu – w tym wypadku – eliminacji mistrzostw Europy 2028. Imprezy, która będzie najbliższą mistrzowską, na którą Polska z pewnością chciałaby pojechać.

Problem w tym, że za sprawą wyników osiąganych w Lidze Narodów, Polska spada coraz niżej w hierarchii i będzie losowana z trzeciego koszyka. A to sprawia, że problemów będzie więcej niż mniej...

Bezlitosny scenariusz dla Polski. Euro 2028 będzie nieosiągalne?

W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze symulacje, jak może wyglądać układ grup po losowaniu eliminacji mistrzostw Europy 2028.

Polacy będą musieli poradzić sobie potencjalnie z dwoma mocniejszymi od siebie przeciwnikami, z racji koszyka numer 1 i 2. Przykład? Rywalizacja o awans z Duńczykami i Szwajcarami.

Wygląda zatem na to, że trudna rzeczywistość przed piłkarską reprezentacją Polski. A ew. nieobecność na drugim turnieju mistrzowskim z rzędu, byłby z pewnością ogromnym ciosem.

Do którego nie można dopuścić, żeby nie doszło do jeszcze większej degradacji w hierarchii. Faktem jest jednak, że obecność w koszyku numer 3, to spora trudność już na samym starcie walki eliminacyjnej.

Przeciętna forma reprezentacji Polski. Dni Jana Urbana są policzone?

Reprezentacja Polski w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA w trzech otwierających meczach zanotowała... trzy różne rezultaty, biorąc pod uwagę dorobek punktowy. Polacy rozpoczęli od remisu na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną (0:0). Następnie zespół trenera Jana Urbana przegrał na wyjeździe ze Szwecją (1:3). I do tego trzeba dopisać najkorzystniejszy rezultat, czyli rozgromienie Rumunii (6:0), ponownie na stadionie w Warszawie.

Warto dodać, że w ostatnim ze spotkań hattrickiem popisał się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w drużynie narodowej może się pochwalić bilansem 170 rozegranych meczów i 92 zdobytych goli.

W ostatnim meczu przerwy wrześniowo-październikowej Polska przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Tym samym na koncie zespołu trenera Urbana widnieje smutny bilans czterech meczów LN i... czterech punktów na koncie. Co z pewnością nadal stawia znaki zapytania w kontekście przyszłości selekcjonera.

Polacy po raz pierwszy w historii rozgrywek LN występują w dywizji B. To efekt degradacji, którą zanotował zespół prowadzony przez poprzedniego selekcjonera Michała Probierza. Decydujący o spadku z dywizji A mecz Polacy przegrali na swoim terenie, kiedy to okazali się minimalnie słabsi od Szkotów (1:2).

To zresztą trudne miesiące dla kadry piłkarzy. Polacy pod ręką Jana Urbana, pomimo całkiem udanego finiszu w grupie eliminacyjnej, nie zdołali dostać się na MŚ 2026. Do szczęścia zabrakło jednego zwycięstwa. Polska rozpoczęła bowiem strefę barażową UEFA od wygranej w półfinale nad Albanią (2:1). W starciu finałowym Polacy nie zdołali jednak znaleźć sposobu na Szwedów (2:3), tym samym grzebiąc swoje nadzieje na mundial.

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