Robert Lewandowski poza reprezentacją Polski. Poznaliśmy szczegóły decyzji

Kapitan reprezentacji Polski podczas wrześniowo-październikowego okna reprezentacyjnego dobił do 170 meczów w narodowych barwach. Co więcej, Robert Lewandowski popisał się efektownym hattrickiem w meczu przeciwko Rumunii.

Tym samym RL9 ma już 92 gole w reprezentacji.

Robert Lewandowski nie został z drużyną. Kto podjął tę decyzję?

Kontrowersje wzbudziła decyzja o tym, że kapitan zespołu nie wziął udziału w ostatnim wyjeździe kadry. RL9 dostał żółtą kartkę, w drugim meczu z rzędu, przeciwko Rumunii – więc nie mógł pojawić się w składzie na starcie z Bośnią i Hercegowiną.

Niektórzy eksperci oraz kibice mieli jednak zastrzeżenie co do faktu, że zamiast z kadrą, nawet w roli piłkarza pauzującego, będącego poza kadrą meczową, Polak wybrał wylot w stronę Chicago. I powrót do klubowych obowiązków.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zdradził szczegóły tej decyzji. Jak przyznał szef federacji, o tym, że Lewandowski nie pojedzie z zespołem, miał zadecydować trener Jan Urban.

– Uważam, że Robert rozmawiał z trenerem i to była decyzja trenera. Trener decydował, czy Robert leciał z zespołem czy nie, a nie prezes PZPN. Moją rolą jest zapewnienie sztabowi i zawodnikom odpowiednich warunków do pracy. Nie mam w zwyczaju ingerować w decyzje personalne selekcjonera. To nie jest moja rola – powiedział prezes PZPN w rozmowie dla TVP Sport.

Ostatecznie funkcję kapitana w meczu w Zenicy pełnił Piotr Zieliński.

Przeciętna forma reprezentacji Polski. Dni Jana Urbana są policzone?

Reprezentacja Polski w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA w trzech otwierających meczach zanotowała... trzy różne rezultaty, biorąc pod uwagę dorobek punktowy. Polacy rozpoczęli od remisu na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną (0:0). Następnie zespół trenera Jana Urbana przegrał na wyjeździe ze Szwecją (1:3). I do tego trzeba dopisać najkorzystniejszy rezultat, czyli rozgromienie Rumunii (6:0), ponownie na stadionie w Warszawie.

W ostatnim meczu przerwy wrześniowo-październikowej Polska przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Tym samym na koncie zespołu trenera Urbana widnieje smutny bilans czterech meczów LN i... czterech punktów na koncie. Co z pewnością nadal stawia znaki zapytania w kontekście przyszłości selekcjonera.

Polacy po raz pierwszy w historii rozgrywek LN występują w dywizji B. To efekt degradacji, którą zanotował zespół prowadzony przez poprzedniego selekcjonera Michała Probierza. Decydujący o spadku z dywizji A mecz Polacy przegrali na swoim terenie, kiedy to okazali się minimalnie słabsi od Szkotów (1:2).

To zresztą trudne miesiące dla kadry piłkarzy. Polacy pod ręką Jana Urbana, pomimo całkiem udanego finiszu w grupie eliminacyjnej, nie zdołali dostać się na MŚ 2026. Do szczęścia zabrakło jednego zwycięstwa. Polska rozpoczęła bowiem strefę barażową UEFA od wygranej w półfinale nad Albanią (2:1). W starciu finałowym Polacy nie zdołali jednak znaleźć sposobu na Szwedów (2:3), tym samym grzebiąc swoje nadzieje na mundial.

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