Kolejny reprezentant kraju zmienił klub. Znowu tylko wypożyczenie

Końcówka sierpnia jest pracowita dla agentów piłkarskich reprezentujących naszych zawodników. Wieczorem 29 sierpnia dostaliśmy potwierdzenie kolejnego transferu – drużynę zmienił Arkadiusz Reca. Lewy obrońca lub wahadłowy opuścił Atalantę na rzecz Spezii.

Reca jednak tylko wypożyczony

O takiej możliwości mówiło się od kilku dni, choć ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak okazało się inne, niż przewidywano. Początkowo bowiem sugerowano, że niemal na pewno Reca dołączy do nowego zespołu na zasadzie transferu definitywnego. Spezia miała być gotowa, by zapłacić za niego kilka milionów euro, jednak ostatecznie zdecydowała się jedynie na roczne wypożyczenie.

Niemniej w drużynie prowadzonym przez Thiago Mottę Reca na pewno będzie miał więcej okazji do gry niż w zespole z Bergamo. Atalanta kupiła go przed laty za 4 miliony euro, ale Polak spędził w niej tylko jeden sezon, w którym uzbierał 45 minut w trzech występach. Później już nie marnował czasu – najpierw poszedł na wypożyczenie do SPAL, a potem do FC Crotone. W tym ostatnim występował w sezonie 2020/21 i poszło mu dobrze – dwa gole i trzy asysty w 30 meczach Serie A to przyzwoity wynik jak na wahadłowego.

Problemy Spezii na starcie Serie A

Reca może być dla swojej nowej ekipy dużym wzmocnieniem. Póki co bowiem nie radzi sobie ona zbyt dobrze w Serie A. W pierwszej kolejce Spezia zremisowała z Cagliari 2:2, a w miniony weekend przegrała 1:6 z Lazio. Hattricka zdobył Ciro Immobile. Biało-Czerwony może zadebiutować w drużynie Orzełków w trzeciej serii gier, gdy te zmierzą się z Udinese.

