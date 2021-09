Znany piłkarz kończy karierę. Grał między innymi w Bayernie, Juventusie i Milanie

Mario Mandżukić poinformował na swoim Instagramie o zakończeniu sportowej kariery. 35-letni napastnik ma w swoim CV wiele wspaniałych klubów i jeszcze więcej sukcesów. Swoją wieloletnią przygodę z piłką zakończył w AC Milanie.

Mandżukić kończy karierę. „Kochany mały Mario”

Mario Mandżukić zakończył swoją wieloletnią karierę piłkarską. O swojej decyzji poinformował na swoim Instagramie w dosyć nietypowy sposób. Chorwat napisał długą wiadomość do samego z siebie z przeszłości. Na samym początku zawodnik odniósł się do starych butów piłkarskich, których zdjęcie udostępnił wraz z postem. "Kochany mały Mario, gdy zakładałeś te buty, nie wiedziałeś, co czeka cię w przyszłości. Nie spodziewałeś się, że będziesz strzelał bramki na najwyższym poziomie, grał dla najlepszych klubów i zdobywał najważniejsze trofea. Uda ci się osiągnąć wszystkie sukcesy, ponieważ będziesz miał wokół siebie wspaniałych ludzi. Uda ci się, bo zawsze będziesz dawał z siebie wszystko" – napisał Mandżukić.

"Będziesz wiedział, kiedy nadejdzie czas, by odłożyć te buty i odejść. Nie będziesz miał do tego żalu. Piłka nożna zawsze będzie częścią twojego życia, ale przyjdzie pora na nowy rozdział" – podsumował Chorwat.

Kluby i osiągnięcia Chorwata

Mandżukić grał w takich klubach, jak Dinamo Zagrzeb, Bayern Monachium, Atletico Madryt i Juventus Turyn. Swoją karierę zakończył w AC Milan. Podczas wielu lat spędzonych na boisku Chorwat wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Włoch (cztery razy), mistrzostwo Niemiec (dwa razy) i Superpuchar Hiszpanii.

Czytaj też:

FIFA wszczęła postępowanie. Chodzi o skandaliczne zachowanie węgierskich kibiców