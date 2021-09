Zlatan Ibrahimović wrócił w wielkim stylu. Po meczu pokazał wymowne zdjęcia

Zlatan Ibrahimović w maju doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Szwed nie pojechał także na Euro 2020, ponieważ niezbędna okazała się operacja. Po zabiegu blisko 40-letni piłkarz rozpoczął rehabilitację, a do gry wrócił dopiero 12 września. Zrobił to jednak w wielkim stylu.

Milan wygrywa, Ibrahimović strzela

AC Milan mierzył się na własnym stadionie z Lazio Rzym. Obie drużyny sezon rozpoczęły od dwóch wygranych, co zapowiadało ciekawe widowisko. W bezpośrednim starciu górą byli gospodarze, chociaż to goście z Rzymu mogli pochwalić się większym posiadaniem piłki. Rossoneri kreowali jednak więcej okazji strzeleckich i byli skuteczniejsi. Pierwszą bramkę zdobył w 45. minucie Rafael Leao.

Po przerwie, a dokładnie w 60. minucie, na boisku pojawił się Ibrahimović. Szwed już sześć minut później wpisał się na listę strzelców, wykorzystując świetne dogranie Ante Rebicia z lewego skrzydła. Jego drużyna ostatecznie wygrała 2:0.

Po meczu napastnik opublikował na Twitterze dwa wymowne zdjęcia. Pierwsze z nich jest nieco drastyczne i przedstawia kolano piłkarza tuż po czerwcowej operacji. Na drugim widzimy Ibrahimovicia świętującego po strzeleniu bramki w spotkaniu z Lazio.

