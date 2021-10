Rasistowski skandal w lidze włoskiej. „Gó****** małpa, tak mnie nazywali”

W Italii wybuchł kolejny rasistowski skandal. Tym razem celem słownych ataków kibiców zostali zawodnicy Napoli, którzy mierzyli się na wyjeździe z Fiorentiną. Kalidou Koulibaly, Andre Anguissa i Victor Oshmen byli obrażani na tle rasowym, o czym rozpisują się włoskie media.

Koulibaly nie wytrzymał

Spotkanie rozgrywane w stolicy Toskanii zakończyło się porażką miejscowych, a niekorzystny wynik już w trakcie meczu rozwścieczył lokalnych fanów. Swoją frustrację postanowili wyładować na piłkarzach przeciwników, wnosząc w ich stronę rasistowskie okrzyki. O tych haniebnych wydarzeniach można przeczytać między innymi na łamach „La Gazzetty dello Sport”.

Według relacji tego dziennika w pewnym momencie obelg nie mógł już wytrzymać Koulibaly, który odwrócił się w stronę trybun i krzyczał w stronę jednego z kibiców. – Nazwałeś mnie małpą? Chodź tu i powiedz mi to prosto w twarz – grzmiał obrońca.

Już po zakończeniu spotkania defensor umieścił na swoim Twitterze wymowny post dotyczący tych wydarzeń. „Gó****** małpa. Tak mnie nazywali. To nie ma nic wspólnego ze sportem. Sprawcy powinni zostać zidentyfikowani i wyrzuceni ze stadionów. Na zawsze” – napisał zawodnik. „Jeśli coś takiego dzieje się we Florencji, kolebce włoskiej kultury, to znaczy, że szanse, iż ci ludzie się zmienią, są małe” – czytamy z kolei w „LGdS”.

