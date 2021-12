Zlatan Ibrahimović o Złotej Piłce: To Lewandowski powinien ją otrzymać

Zlatan Ibrahimović słynie z niecodziennych goli, dużej pewności siebie i kontrowersyjnych wypowiedzi. Mimo swojej często ordynarnej postawy cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W każdym wywiadzie Szwed nie gryzie się w język i często mówi po prostu to, co myśli.

W wywiadzie dla „Corriere della Sera” Ibrahimović przytoczył na przykład sprawę Kyliana Mbappe, który latem 2021 roku chciał przejść do Realu Madryt. – Poradziłem mu, żeby opuścił PSG. On potrzebuje bardziej ustrukturyzowanego środowiska, jakim na pewno jest Madryt. Z drugiej strony, właścicielowi PSG powiedziałem, żeby go nie sprzedawał – wyznał popularny „Ibra”.

Złota Piłka 2021. Zlatan Ibrahimović wspiera Roberta Lewandowskiego

Zlatan Ibrahimović dostał od dziennikarza nieśmiertelne pytanie – Leo Messi, czy Cristiano Ronaldo? Stwierdził, że obaj są wspaniali, ale wybiera Messiego, bo grali w jednej drużynie. – Miałem z nim wyłącznie kontakt profesjonalny. Messi żyje dla piłki nożnej. Nie zmienia to faktu, że w tym roku Złotą Piłkę powinien otrzymać Robert Lewandowski – zaznaczył piłkarz Milanu.

To nie pierwsza ważna osoba w świecie sportu, która wspiera Roberta Lewandowskiego w tej sprawie. Swoje zdanie wyraził na przykład Patrice Evra, który wprost zaznaczył, że Polak został okradziony. – Tam jest korupcja. Ludzie otwórzcie oczy. Ja jestem nikim, by mówić, kto zasłużył, a kto nie. Ale widzę komentarze: „kradzież, kradzież”. Ludzie się nie zgadzają. Gdybym umieścił ankietę o Lewandowskim i Messim, to Lewandowski, by wygrał – mówił w swoich social mediach były piłkarz Manchesteru Unied.

Czytaj też:

Adam Buksa antybohaterem w Stanach Zjednoczonych. Polak zawiódł w fazie play-off MLS