Bramkarz z Ekstraklasy na celowniku Interu Mediolan. „Przypomina Courtoisa z Realu Madryt”

Gdyby ten transfer doszedł do skutku, bylibyśmy świadkami prawdziwego hitu. Skauci Interu Mediolan poważnie biorą pod uwagę wykupienie Vladana Kovacevicia z Rakowa Częstochowa. Takie doniesienia czytamy na portalu interlive.it.

Ekstraklasa 2021/22. Vladan Kovacević na celowniku Interu Mediola

Pochodzący z Bośni zawodnik trafił do drużyny Marka Papszuna ubiegłego lata i szybko stał się wiodącą postacią zespołu. Szczególnie chwalono go za występy w Lidze Konferencji, gdzie znakomicie bronił rzuty karne i dzięki temu częstochowianie zaszli całkiem daleko w kwalifikacjach, eliminując po drodze między innymi Rubin Kazań.

Mając to na uwadze, nie dziwi fakt, że Bośniakiem zainteresował się poważny klub. Już wcześniej, poprzedniego lata, chciało go ściągnąć do siebie także Schalke 04, które spadło do 2. Bundesligi. Ostatecznie jednak Raków wygrał walkę o względy tego golkipera z niemieckim klubem. Później natomiast głośno zrobiło się o zainteresowaniu Legii Warszawa tym zawodnikiem.

Teraz jednak Kovacevicia pod uwagę wzięli również reprezentanci Interu Mediolan. Ma to związek z faktem, że w niedalekiej przyszłości we włoskim zespole ma zostać przeprowadzona zmiana pokoleniowa. Przedstawiciele Nerazzurrich poszukują więc następców dla dwóch bardzo wiekowych już golkiperów, czyli Samira Handanovicia (37 lat) oraz Alexa Cordaza (38 lat). Jednym nich ma być Andre Onana, któremu kończy się kontrakt z Ajaxem Amsterdam. Drugim być może zawodnik Rakowa Częstochowa właśnie.

Charakterystyka Vladana Kovacevicia z Rakowa Częstochowa

„Kovacević ma 192 centymetry wzrostu, smukłą sylwetkę, a pod względem stylu gry przypomina Thibauta Courtoisa z Realu Madryt. Podobnie jak Belg, dobrze gra nogami. W sezonie 2021/22 zachował aż osiem czystych kont” – czytamy w artykule charakterystykę golkipera. Według portalu interlive.it, skauci Interu pojawią się już na najbliższym meczu Rakowa Częstochowa, który podopieczni Marka Papszuna rozegrają w Gdańsku z miejscową Lechią.

Obecnie Kovacević jest wyceniany na 1,5 miliona euro. Raków wykupił go minionego lata z FK Sarajewo za trzykrotnie niższą kwotę.

