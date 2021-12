Piotr Zieliński znów błyszczał w Serie A. Zobacz, jakimi asystami popisał się w meczu Napoli

Na początek grudnia w Serie A nietypowo zaplanowano jedną z kolejek. Swój mecz rozgrywało także Napoli. Podopieczni Luciano Spallettiego co prawda nie mają powodów do radości po tym starciu, choć nie wszyscy. Cieszyć się może na przykład Piotr Zieliński, bo akurat on jest jednym z tych zawodników Azzurrich, który 1 grudnia nie zawiódł.

Serie A 2021/22. Piotr Zieliński błysnął w meczu Napoli z Sassuolo

Napoli, które nadal lideruje w tabeli ligi włoskiej z jednym „oczkiem” przewagi nad AC Milanem i dwoma nad Interem Mediolan, aktualnie jest w gorszej formie. Z pięciu ostatnich meczów wygrało zaledwie dwa, a w piętnastej kolejce znów straciło punkty. Mimo że zespół z południa Italii prowadził 2:0, ostatecznie tylko zremisował 2:2.

Na pierwsze trafienie kibice obu zespołów czekali do drugiej połowy. Wtedy to do siatki trafił Fabian Ruiz właśnie po podaniu Polaka. Napoli odebrało futbolówkę bardzo wysoko, tuż pod pole karnym. Trafiła ona pod nogi Zielińskiego, a ten wycofał ja po ziemi do nadbiegającego kolegi, który rozprawił się z bramkarzem.

Już osiem minut później Biało-Czerwony błysnął kolejny raz. Tym razem wykonał szybkie podanie bez przyjęcia do wbiegającego w pole karne partnera. Cała ta akcja Napoli została rozegrana błyskawicznie i głównie dzięki temu udało się zaskoczyć zawodników Sassuolo. Na 2:0 strzelił Dries Mertens. Te dwie bramki nie dały jednak zwycięstwa zespołowi Spallettiego. Później bowiem do siatki trafiali także Scamacca i Ferrari, co zaowocowało remisem 2:2.

Dobre statystyki Piotra Zielińskiego

Co ciekawe Zieliński za ten mecz nie otrzymał tak wysokich not, jak można było się spodziewać. Na przykład „La Gazzetta dello Sport” oceniła go jedynie na 6,5 w skali od 1 do 10. Nie zmienia to jednak faktu, że Polak kolejny raz podkreślił, iż rozgrywa bardzo dobry sezon w Serie A. Jak dotąd wystąpił w 14 meczach, w których zaliczył po cztery gole i asysty. Jedną bramkę zdobył również w Lidze Europy – w starciu z Legią Warszawa.

