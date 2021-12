Kapitan Milanu i bohater Euro 2020 z kontuzją. Czeka go dłuższa przerwa

Simon Kjaer nie spędził na boisku podczas meczu z Genoą zbyt wiele czasu. Duńczyk już w 4. minucie musiał być zmieniony przez Matteo Gabbię, ponieważ piłkarz doznał groźnego urazu kolana. Piłkarz został zabrany z boiska na noszach.

Ile potrwa powrót do formy Kjaera?

Nie wiadomo, ile potrwa rekonwalescencja Simona Kjaera. Pewne jest jednak, że nie nastąpi to szybko, ponieważ, jak wykazały badania i analizy, zawodnik uszkodził sobie więzadła w kolanie. Wymagane jest zatem przeprowadzenie artroskopii lewego kolana w celu naprawy tkanki. Nie wiadomo do końca, które więzadło ucierpiało, ale wskazuje się, że może to być krzyżowe. To najgorsza z opcji. Więcej szczegółowych informacji klub poda już po operacji.

– Wszyscy wiemy, jak ważny jest Kjaer. Mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo – powiedział Stefano Pioli, trener Milanu. Wiadomo jednak, że kontuzje związane z więzadłami są bardzo poważne i nie jeden piłkarz kończył z ich powodu sezon wiele miesięcy przed końcem rozgrywek.

Złota Piłka 2021. Simon Kjaer był na gali „France Football”

Simon Kjaer jest bohaterem Euro 2020. Podczas meczu Danii z Finlandią, gdy Cristian Eriksen padł na murawę z powodu ataku serca, Kjaer był pierwszą osobą, która udzieliła piłkarzowi Interu pomocy. Później był także wsparciem dla żony walczącego o życie piłkarza. Jego postawa odbiła się szerokim echem w świecie. Na gali Złotej Piłki Duńczyk otrzymał od wszystkich zgromadzonych na sali pełne podziwu brawa, ale żadna nagroda upamiętniająca to zajście do piłkarza nie powędrowała.

Czytaj też:

Prokuratura wzięła pod lupę włoskie kluby. Chce przesłuchać Cristiano Ronaldo