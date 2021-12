Zlatan Ibrahimović spotkał się z papieżem Franciszkiem. Piłkarz przyniósł wyjątkowe prezenty

Zlatan Ibrahimović we wtorek 14 grudnia pochwalił się niecodziennym spotkaniem, do jakiego doszło w Watykanie. Szwedzki piłkarz został zaproszony na audiencję do papieża Franciszka, co uwieczniono na zdjęciu udostępnionym przez gwiazdora Milanu. Fotografia trafiła na profile społecznościowe sportowca, a na Instagramie polubiło ją ponad 1,8 mln internautów.

Ibrahimović wręczył papieżowi prezenty

„Pokój i Miłość” – tak Ibrahimović skomentował zdjęcie z biskupem Rzymu, nie zdradzając przy tym, o czym rozmawiał z duchownym. Więcej szczegółów na temat spotkania papieża z piłkarzem dostarczył dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Jak przekazano, Szwed wręczył Franciszkowi książkę „Adrenalina”, która jest opowieścią o życiu Ibrahimovicia. – To jest część mojej historii – miał powiedzieć napastnik, który wręczył papieżowi także podpisaną przez siebie koszulkę.

Z relacji włoskiego dziennika wynika, że papież zadeklarował, że chętnie przeczyta „Adrenalinę” i odwdzięczył się za prezent, dając Szwedowi napisany przez siebie esej „Sport według papieża Franciszka”.

„Adrenalina”. Opowieść o szwedzkim gwiazdorze futbolu

Wspomniana „Adrenalina”, która została napisana dzięki współpracy Ibrahimovicia z dziennikarzem Luigim Garlando, na polskim rynku wydawniczym pojawi się w marcu 2022 roku za sprawą wydawnictwa SQN.

„Zlatan Ibrahimović nie musi już pokazywać swojej siły ani przypominać wielkich sportowych sukcesów, które uczyniły z niego wyjątkowego na świecie mistrza. Dlatego postanawia się obnażyć i opowiedzieć, w jaki sposób bóg futbolu się zmienia i stawia czoło przyszłości – bez hipokryzji, z dojrzałością i wątpliwościami” – czytamy w zapowiedzi książki.

