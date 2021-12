Wyjaśniła się przyszłość Christiana Eriksena. Inter Mediolan wydał oficjalny komunikat

Na oficjalnej stronie Nerazzurrich pojawiła się informacja dotycząca Christiana Eriksena. Z opublikowanego komunikatu dowiadujemy się, że Duńczyk nie zagra już więcej w barwach tego zespołu. Tym samym potwierdziły się medialne spekulacje dotyczące ofensywnego pomocnika.

Serie A. Christian Eriksen odchodzi z Interu Mediolan

„Inter Mediolan doszedł do konsensusu z zawodnikiem w sprawie rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Cały klub oraz cała czarno-niebieska rodzina życzy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości. Nawet mimo tego, że drogi Interu oraz Christiana się rozchodzą, wiążąca obie strony relacja pozostanie silna. Dobre czasy, gole, zwycięstwa, wygranie Scudetto – wszystko to na zawsze pozostanie ci zapamiętane” – czytamy w oświadczeniu.

Ta decyzja to pokłosie dwóch spraw. Kluczowe wydarzenia dla przyszłości Eriksena rozegrały się jeszcze w trakcie Euro 2020. Duńczyk zasłabł podczas meczu z Finlandią i musiał być reanimowany przez medyków przez kilkanaście minut. Zastosowano nawet elektrowstrząsy i ostatecznie ofensywny pomocnik pozostał przy życiu. Później trafił do szpitala, gdzie dochodził do siebie i gdzie wszczepiono mu rozrusznik serca.

Takie rozwiązanie medyczne może wydatnie pomóc Eriksenowi w jego trudnej sytuacji zdrowotnej. Uniemożliwi mu jednak dalsze występy w Serie A. W lidze włoskiej zabronione jest bowiem, aby zawodnicy z rozrusznikami serc zawodowo uprawiali sport. W związku z tym, jeśli Duńczyk zdecyduje się dalej grać w piłkę, będzie musiał poszukać nowego pracodawcy w innym kraju niż Italia.

