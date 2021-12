Transfery. Bartłomiej Drągowski rozchwytywany. Chce go jeszcze jeden wielki włoski klub

Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości Bartłomiej Drągowski może zostać kolejnym reprezentantem Polski, który zmieni klub. We włoskich mediach od dłuższego czasu pisze się o sporym zainteresowaniu bramkarzem ze strony kilku zespołów o bardzo uznanych markach.

Transfery. FC Barcelona i Inter Mediolan interesowały się Bartłomiejem Drągowskim

Całkiem niedawno o byłym graczu Jagiellonii stało się głośno w związku z doniesieniami z Hiszpanii. Katalońskie media podawały, że nowego golkipera szuka FC Barcelona, ponieważ jej działacze od dłuższego czasu nie są zadowoleni z formy prezentowanej przez Marca-Andre ter Stegena. Ostatecznie jednak zdaje się, że te informacje nie potwierdziły się i Niemiec zostanie na Camp Nou na dłużej.

Innym wielkim klubem, który miał Drągowskiego na oku, był Inter Mediolan. Dla Nerazzurrich jawił się jako plan B, w razie gdyby nie udało im się dopiąć transferu Andre Onany. O Kameruńczyka także starała się Duma Katalonii, aczkolwiek ten wolał kierunek włoski. Do Interu ma dołączyć latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu.

Serie A 2021/22. Napoli chce pozyskać Bartłomieja Drągowskiego

Mimo tego Polak nadal może liczyć na przenosiny do mocniejszego zespołu. W „Corriere Fiorentino” czytamy, że do walki o niego włączył się inny wielki klub z Italii. Chodzi o Napoli, które pragnie wymienić się golkiperami z Violą. Do Florencji miałby powędrować Alex Meret, a pod Wezuwiuszem stawić się właśnie Drągowski. Nie wiadomo, czy obecny klub naszego rodaka zgodzi się na takie rozwiązanie. Wcześniej domniemywano, że będzie wolał otrzymać pieniądze, a konkretnie około 12-14 milionów euro.

Obecnie Polak leczy kontuzję. W tym sezonie rozegrał jedynie pięć meczów, w których zachował jedno czyste konto. Fiorentina zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli Serie A.

