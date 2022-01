Poważne osłabienie Napoli przed meczem z Juventusem. Zabraknie Piotra Zielińskiego

W czwartek 6 stycznia odbędzie się spotkanie pomiędzy Juventusem i Napoli. Mecz rozgrywany w ramach 20. kolejki Serie A na pewno ominie trzech zawodników neapolitańczyków, ponieważ odbywają oni obecnie obowiązkową kwarantannę.

Serie A 2021/22. Piotr Zieliński nie zagra z Juventusem

W czwartkowym hicie kolejki pomiędzy Juventusem i Napoli zabraknie reprezentanta Polski Piotra Zielińskiego. Polak został poddany obowiązkowej kwarantannie, ponieważ miał on bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Jego los podzieliło dwóch innych zawodników – Bakhtiar Rahmani i Stanislav Lobotka. Cała trójka jest zaszczepiona podwójną dawką. Z powodu koronawirusa nie zagrają również Meret, Mario Rui i Malcuit.

Brak kilku kluczowych graczy Napoli to dobra informacja dla Juventusu, który nieustannie musi gonić czołówkę tabeli. Nawet w przypadku wygranej Stara Dama nie wskoczy jeszcze do top 4, ponieważ czwarta Atalanta ma na koncie 38 punktów, a piąty Juventus zaledwie 34 oczka.

Serie A 2021/22. Wspaniały sezon w wykonaniu Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński może jak do tej pory zaliczyć sezon 2021/22 do udanych. W 19 meczach Serie A Polak zdobył pięć bramek i zaliczył tyle samo asyst. Do statystyk dołożył jeszcze jedną bramkę w Lidze Europy, w meczu przeciwko Legii Warszawa, trafiając z rzutu karnego. Możliwe, że pomocnik wróci do gry 8 stycznia, więc może być gotowy na kolejne szlagierowe spotkanie, tym razem przeciwko AS Romie.

