Jose Mourinho stanął w obronie Polaka. Mocne słowa szkoleniowca

AS Roma i Lazio zmierzyły się ze sobą w niedzielę 20 marca w derbach Rzymu. Oba stołeczne kluby walczą o grę w europejskich pucharach w sezonie 2022/23. Zwycięstwo podopiecznych Jose Mourinho dało im obecnie 5. miejsce w tabeli, choć należy pamiętać, że 6. w zestawieniu Atalanta ma jedno spotkanie do rozegrania więcej.

Derby Rzymu. Pierwsza połowa ustawiła wynik

Strzelanie w derbach Rzymu rozpoczął Tammy Abraham już w 1. minucie. Kolejne trafienie również należało do reprezentanta Anglii, który po transferze do Włoch z Chelsea otrzymał drugie życie i stał się czołowym zawodnikiem stołecznej drużyny. Na pięć minut przed przerwą prowadzenie zwiększył Lorenzo Pellegrini. Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:0 dla podopiecznych Jose Mourinho.

W derbach grał reprezentant Polski Nicola Zalewski, który kolejkę wcześniej nie zaprezentował się dobrze w meczu z Udinese. Na pomeczowej konferencji prasowej do postawy Biało-Czerwonego odniósł się Jose Mourinho, który nie ukrywał zadowolenia z występu 19-letniego piłkarza. Portugalczyk nawiązał do sytuacji po poprzednim meczu. – Nicola ma 19 lat, jest w klubie, odkąd był dziewięciolatkiem. Po paru problemach w Udine, po trudnym dla nas meczu wy, rzymska prasa, zmasakrowaliście chłopaka. Jeśli byłbym gównianym trenerem, który ulega presji mediów, Nicola już by więcej nie zagrał. I tacy są właśnie dziennikarze w Rzymie – Mourinho podsumował stołeczną prasę Włoch.

Mourinho posunął się w krytyce dziennikarzy dalej, chwaląc przy okazji Polaka. – Dziś Nicola rozegrał wspaniały mecz. Wielu z was schowa język za zębami i grzecznie wróci do domu – zakończył temat legendarny włoski szkoleniowiec.

Czytaj też:

Pogrom w El Clasico. FC Barcelona bezlitośnie skarciła Real Madryt