Ważne starcie w Serie A. Napoli podejmie u siebie AS Romę. Gdzie oglądać spotkanie?

W Poniedziałek Wielkanocny w Serie A zostaną rozegrane dwa spotkania. Pierwsze z nich może mieć bezpośredni wpływ na końcowy układ tabeli ligi włoskiej, ponieważ zmierzą się w nim Napoli i AS Roma. Drużyna Piotra Zielińskiego znajduje się obecnie na 3. miejscu w tabeli i ma na swoim koncie 66 punktów. Klub ze stolicy Italii natomiast jest na 5. pozycji i ma tych punktów 57. Podopieczni Jose Mourinho nadal mają więc szanse na atak 4. miejsca, na którym z 63 punktami przebywa obecnie Juventus.

Drugim poniedziałkowym spotkaniem będzie starcie Atalanty z Veroną. To spotkanie jest niestety meczem środka tabeli i nie za wiele może ono przynieść. Oczywiście klub z Bergam dalej ma szansę walczyć o najmniej prestiżowe europejskie puchary, ale o Lidze Mistrzów chyba nie mają już co myśleć.

Mourinho zachwyca się Zalewskim. Wspaniała forma Polaka

Nie jest tajemnicą, że Jose Mourinho, który obecnie prowadzi AS Romę, jest zachwycony polskim zawodnikiem Nicolą Zalewskim. Młody zawodnik, który ma już za sobą nawet debiut w pierwszej reprezentacji Polski, coraz częściej gra w pierwszym składzie Portugalczyka i co więcej, ma coraz większy wkład w obraz gry swojej drużyny. Nasz zawodnik był jednym z autorów bohaterskiego powrotu Romy, która awansowała niedawno do półfinału Ligi Konferencji Europy, pokonując norweskie Bodo/Glimt.

Gdzie oglądać mecze Serie A?

Spotkanie Napoli z AS Romą rozpocznie się 18 kwietnia w poniedziałek o godzinie 19:00. Verona z Atalantą natomiast zacznie grać o 21:00. Oba spotkania można oglądać na kanałach Eleven Sports.

