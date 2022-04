Grzegorz Krychowiak zaczyna podbój greckiej ligi! Zobacz pierwsze trafienie Polaka

Grzegorz Krychowiak przeprowadził w połowie marca niespodziewaną przeprowadzkę do AKE-u Ateny, do którego przeszedł z rosyjskiego Krasnodaru. Powód przenosin był jasny - Rosja napadła na Ukrainę, a system moralny nie pozwalał Polakowi grać dla strony agresora. Naszemu reprezentantowi przyniosło to dużo problemów, związanych również z tym, że gdy przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, nie był w rytmie meczowym.

Przebudzenie Krychowiaka. Polak z premierową bramką dla AEK-u

Grzegorz Krychowiak pojawił się w pierwszym składzie AEK-u w ligowym starciu z Gianniną. Polak nie czekał dług na swoją chwilę, ponieważ już w 4. minucie dał swojej drużynie prowadzenie. Pomocnik zebrał bezpańską piłkę w polu karnym przeciwnika i pewnie przymierzył, zdobywając swoją premierową bramkę w swoim nowym klubie.

Mimo że przed zejściem na przerwę AEK prowadził 2:0, przeciwnik nie złożył broni. Parę minut po powrocie z szatni Giannina zdobyła bramkę kontaktową i niewerbalnie zapowiedziała walkę o korzystny wynik. Te nadzieje stłamsił AEK, który ustrzelił swojego trzeciego gola. Przeciwnicy strzelili na 2:3 dopiero w 90. minucie i nie zdołali już więcej zdziałać.

Grzegorz Krychowiak był ważnym członkiem wspaniałego awansu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze. Polak wszedł w meczu ze Szwecją w drugiej połowie meczu, wywalczył rzut karny i przez całe 45 minut grał na bardzo wysokim poziomie. W klubie potwierdził, że dobra forma go nie opuszcza.

