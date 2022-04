Krzysztof Piątek wyjaśnił, czemu nie odniósł sukcesu w AC Milanie. Wskazał winnego oraz powody

Kiedy w 2019 roku Krzysztof Piątek przechodził do AC Milanu, wydawało się, że będzie to początek pięknej kariery. Niestety jednak po pewnym czasie Polak przestał sobie radzić w jednym z największych włoskich klubów, a od tamtego czasu nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. Teraz sam napastnik postanowił opowiedzieć o tym, co sprawiło, że nie potrafił odnieść sukcesu w drużynie Rossonerich.

Krzysztof Piątek wyjaśnia, dlaczego nie odniósł sukcesu w AC Milanie

Tak naprawdę w Milanie Piątek miał dobre tylko pierwsze pół roku, kiedy w 18 spotkaniach Serie A strzelił dziewięć goli, a w całym sezonie zdobył ich 21. Później jednak w zespole doszło do pewnych zmian, przez które snajper już nie potrafił rozwinąć skrzydeł.

O konkretnych powodach takiego stanu rzeczy Polak opowiedział w rozmowie z „DAZN”, a jego słowa cytował serwis football-italia.net. – Strzeliłem wiele goli, kiedy drużynę prowadził Gennaro Gattuso. Potem pojawił się trener Giampaolo i zmienił formację oraz ogólny pomysł na grę. To był system, w którym poszczególni gracze nie występowali na swoich pozycjach – wyznał.

– Grałem z Castillejo jako napastnikiem i Suso jako trequartistą, a to nie są ich pozycje. W ciągu dwóch miesięcy myliłem się wiele razy, ale zespół też się mylił, było trudno. Nie mogę powiedzieć, że trener słabo mnie rozumiał, ale potrzebowałem czasu, aby zrozumieć i realizować jego pomysł. Po raz pierwszy grałem z trequartistą oraz dwoma napastnikami. Myślę, że obaj potrzebowaliśmy czasu, dwa miesiące to za krótko – opowiedział Piątek.

Aktualnie napastnik znów gra w Serie A. Tym razem w Fiorentinie, aczkolwiek są bardzo małe szanse na to, że Viola wykupi go z Herthy Berlin.

