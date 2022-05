Włoscy kibice zachwyceni Nicolą Zalewskim. Porównują go do klubowej legendy

Jose Mourinho, który na początku tego sezonu został nowym szkoleniowcem AS Romy, wprowadził swoją drużynę do finału trzeciego w hierarchii europejskiego pucharu, czyli Ligi Konferencji Europy. W półfinale tych rozgrywek rzymianie okazali się lepsi od Leicester City. Oba spotkania w wyjściowej jedenastce rozpoczynał Nicola Zalewski. Młody Polak w pierwszym meczu zaliczył asystę, w drugim zaś również pokazał się z dobrej strony. Portugalski szkoleniowiec chętnie stawia na 20-latka. Podczas starcia rewanżowego rozgrywanego w stolicy Włoch na trybunach zasiadł dziennikarz Eleven Sports Mateusz Święcicki. W programie „Misja Futbol” opowiedział o tym, jak Włosi podchodzą do naszego reprezentanta.

Nicola Zalewski stał się idolem kibiców

Przypomnijmy, że Nicola Zalewski urodził się we Włoszech, jednak jak sam podkreślał, od zawsze chciał grać tylko dla reprezentacji Polski. Warto także zauważyć, że ofensywny pomocnik jest wychowankiem AS Romy, dlatego fani po prostu oszaleli na jego punkcie. – My tonujemy nastroje, oceniając polskich piłkarzy, natomiast w Romie Zalewski jest idolem. Traktują go może jeszcze nie tak, jakby był Francesco Tottim, lecz jakby był młodym De Rossim. Jak biegnie z piłką, to ludzie wstają z miejsc i biją brawo – przekonywał w porogamie „Misja Futbol” Mateusz Święcicki. Podczas starcia z Leicester City zszedł z boiska kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Fani AS Romy nagrodzili go wówczas owacją na stojąco.

Jose Mourinho wystawia 20-latka na lewym wahadle. Jednak jak sam Polak przyznał, zdecydowanie lepiej czuje się, grając bliżej bramki rywala. Mimo to Nicola Zalewski spisuje się naprawdę dobrze, co może mieć duży wpływ na jego powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. – Czesław Michniewicz nie lubi, jak się mu wciska piłkarzy. Cieszy się jednak, że Mourinho trochę rozwiązuje problemy na lewej stronie. Wszyscy mi mówili, że on jest urodzonym ofensywnym pomocnikiem – dodał dziennikarz Eleven Sports.

Czytaj też:

Paulo Sousa wściekły na piłkarzy. Kamery uchwyciły, jak Portugalczykowi puściły nerwy