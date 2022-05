AC Milan czekał na to 11 lat. Włoski klub wreszcie sięgnął po scudetto!

AC Milan miał przed ostatnim spotkaniem w Serie A dwa punkty przewagi nad Interem. Do szczęścia potrzebny był więc przynajmniej remis z Sassuolo, ponieważ w bezpośrednich spotkaniach między mediolańskimi drużynami to ekipa Piolego miała lepszy bilans. W odróżnieniu od ligi angielskiej we Włoszech obeszło się bez dramatycznych końcówek, a Milan drogę ku mistrzowskiej fecie rozpoczął już w 17. minucie.

Giroud zaliczył dublet. Swoje dołożył Kessie

Pierwszą bramkę dla AC Milanu zdobył Olivier Giroud, około kwadrans później Francuz ponownie zapakował piłkę do siatki sprawiając, że trybuny Sassuolo prawie w całości zapełnione przez kibiców Rossonerich, wybuchnęły ogromną radością. Parę minut później było już 3:0 i do szatni zespół Milanu schodził praktycznie jako mistrz Włoch. Podopieczni Piolego nie musieli przy takim wyniku przejmować się tym, jaki wynik osiągnął Inter. Tam, co ciekawe, również było 3:0. AC Milan oficjalnie po 11 latach zdobywa scudetto.

Serie A. Wszystkie wyniki ostatniej kolejki

Spezia 0:3 Napoli

Atalanta 0:1 Empoli

Fiorentina 2:0 Juventus

Lazio 3:3 Verona

Genoa 0:1 Bologna

Torino 0:3 AS Roma

Inter 3:0 Sampdoria

Sassuolo 0:3 Milan

