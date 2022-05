Klub podjął decyzję w sprawie przyszłośći Krzysztofa Piątka. Jest jeden problem

Podczas ostatniego zimowego okna transferowego Krzysztof Piątek ponownie trafił do Serie A. Tym razem związał się Fiorentiną, do której został wypożyczony z Herthy Berlin. Początek polskiego napastnika był całkiem udany. 26-latek był wyróżniającą się postacią, ale wszystko zmieniło się po kontuzji, której nabawił się w trakcie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Włosi, którzy zapewnili sobie opcję wykupu Polaka z niemieckiego zespołu, długo zastanawiali się nad ostateczną decyzją. Wreszcie jednak ją podjęli.

Krzysztof Piątek może zostać w Serie A. Trwają rozmowy między klubami

Jak poinformował w programie „Okno Transferowe” dziennikarz portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk, działacze Violi chcą skorzystać z gwarantowanej możliwości wykupu. Rozpoczęły się już nawet pierwsze rozmowy pomiędzy przedstawicielami obu drużyn. Problemem jest kwota klauzuli, która została wpisana do umowy, czyli 15 milionów euro. Klub z Serie A zamierza negocjować, ponieważ uważa, że jest ona zbyt duża. – Klub z Serie A chętni by „zbił” tę kwotę, a to, że berlińczycy utrzymali się w Bundeslidze, jest korzystne do tego. Hertha chętnie rozstanie się z Piątkiem, a Piątek chętnie rozstanie się z Herthą. Trzeba znaleźć konsensus. Myślę, że jeśli zejdą do 8-10 mln euro, to się dogadają – dodał Tomasz Włodarczyk.

W tym sezonie Krzysztof Piątek rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 27 meczów i zdobył w nich zaledwie siedem bramek. Od momentu, kiedy trafił do Fiorentiny, wystąpił w 18 spotkaniach. W tym czasie sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Po raz ostatni jednak dokonał tego na początku marca w starciu ligowym z Hellasem Werona.

Czytaj też:

Co za gigantyczne pieniądze! Hubert Hurkacz już teraz zarobił fortunę