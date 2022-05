Wspaniała przyszłość czeka Nicolę Zalewskiego. Legenda Romy zachwycona Polakiem

W finale pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy AS Roma zmierzyła się z holenderskim Feyenoordem. Lepsi okazali się rzymianie, którzy zwyciężyli 1:0 po golu Nicolo Zaniolo w 32. minucie meczu. To pierwsze trofeum Giallorossich na arenie międzynardowej od 1961 roku. Ważną rolę w zespole prowadzonym przez Jose Mourinho odegrał Nicola Zalewski. Reprezentant Polski otrzymał w drugiej części sezonu szansę, z której bez wątpienia skorzystał. Polak grał regularnie i co najważniejsze prezentował się naprawdę dobrze.

Legendarny Franco Tancredi wychwala Nicolę Zalewskiego

Mimo że 20-latek jest urodzonym graczem ofensywnym, portugalski szkoleniowiec zaczął go wystawiać na lewej stronie defensywy. Nicola Zalewski z meczu na mecz grał coraz lepiej, dlatego otrzymał też szanse w finale europejskich rozgrywek. Rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie, a po ostatnim gwizdku włoscy dziennikarze wychwalali młodego zawodnika. O Polaku i jego poczynaniach na łamach Super Expressu wypowiedział się Franco Tancredi.

Legendarny bramkarz klubu z Wiecznego Miasta wyjawił, pod jakimi względami najbardziej imponuje mu nasz reprezentant. – Ten chłopak, mimo swojego młodego wieku, imponuje mi swoją dojrzałą grą. Niezależnie, z kim Roma gra, to on nie podpala się i nie popełnia błędów. Dobrym przykładem może być finał, gdzie zaprezentował się bardzo dojrzale. Widzę w nim duży potencjał – powiedział.

Podczas rozmowy Franco Tancredi przyznał, że wcześniej słyszał już o Nicoli Zalewskim i jego talencie, ale nie znał go i nie wiedział, na co go stać. Podkreślił, że to dopiero Jose Mourinho odważnie na niego postawił, co opłaciło się obu stronom. – Zalewski jest na dobrej drodze, żeby iść drogą Tottiego, De Rossiego czy Pellegriniego, ale musi ciężko pracować – dodał były golkiper.

Czytaj też:

Nicolę Zalewskiego poniosło na mistrzowskiej fecie. Polak drwił z fanów Lazio