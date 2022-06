Zaskakujące wieści! Jose Mourinho może trafić do europejskiego giganta

W zakończonym niedawno sezonie AS Roma zwyciężyła w pierwszym, historycznym finale Ligi Konferencji Europy. Rzymianie pokonali holenderski Feyenoord Rotterdam 1:0, dzięki trafieniu Nicolo Zaniolo. To pierwsze trofeum Giallorossich na arenie międzynardowej od 1961 roku. Głównym architektem tego sukcesu jest Jose Mourinho. Wybitny szkoleniowiec przyszedł do klubu ze stolicy Włoch przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Media jednak donoszą, że po roku Portugalczyk może odejść z drużyny i związać się z europejskim gigantem.

Jose Mourinho może trafić do PSG

Paris Saint-Germain po mocno rozczarowującym sezonie w Lidze Mistrzów, działacze zastanawiają się nad zmianą trenera. Choć Argentyńczyk Mauricio Pochettino nadal ma obowiązujący kontrakt (do końca czerwca 2023 roku), zdaniem wielu dziennikarzy jego dni na Parc des Princes są praktycznie policzone. Jak informuje angielski „The Telegraph”, włodarze paryskiego klubu, szukając zastępcy, wpadli na pomysł, aby zatrudnić Jose Mourinho.

Paryżanie liczą na to, że aktualny szkoleniowiec AS Roma zgodzi się na zaproponowane przez nich warunki i z chęcią dołączy do ich nowego projektu. Klub wierzy w to, że słynnemu Portugalczykowi, który jest specjalistą od zdobywania trofeów, uda się sięgnąć po wymarzoną Ligę Mistrzów. Osobą, która podobno jest zwolennikiem zatrudnienia „The Special One” ma być nowy dyrektor sportowy PSG Luis Campos.

Obaj mieli okazję w przeszłości ze sobą współpracować. Miało to miejsce w Realu Madryt. Ponadto są rodakami, co także może mieć niebagatelny wpływ na porozumienie się. Innymi kandydatami na nowego trenera paryżan są Christophe Galtier oraz Marcelo Gallardo.

Czytaj też:

Zrobiła to! Iga Świątek pobiła rekord i przeszła do historii światowego tenisa