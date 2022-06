Sensacyjny zwrot akcji w sprawie reprezentanta Polski. Może trafić do klubu z Barcelony

Kontrakt Bartłomieja Drągowskiego z włoską Fiorentiną obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. To jedna z ostatnich okazji, aby Viola zarobiła na sprzedaży młodego bramkarza do innego zespołu. Reprezentant Polski, który zagrał ostatnio w meczu Ligi Narodów z Belgią (porażka 1:6), też chciałby zmienić otoczenie. Od kilku tygodni media donosiły, że 24-latek raczej zostanie nowym piłkarzem Southampton. Jednak włodarze klubu z Premier League w ostatniej chwili zmienili zdanie.

Zwrot akcji w sprawie Drągowskiego. Polak może trafić do La Liga

Negocjacje trwały, lecz Święci ostatecznie dali sobie spokój z zakontraktowania naszego golkipera, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były regulacje transferowe obowiązujące od jakiegoś czasu w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z wytycznymi Governing Body Endorsement Bartłomiej Drągowski otrzymał 13 na 15 punktów, co oznacza, że nie dostanie pozwolenia o pracę. Wynik ten najprawdopodobniej pokrzyżuje również plany szefom Bournemouth. Beniaminek angielskiej ekstraklasy może jednak okazać się na tyle zdeterminowany, że złoży do FA odwołanie. W ten sposób klub mógłby wywalczyć dla Polaka pozwolenie do gry na Wyspach.

Zdaniem portalu Meczyki.pl sytuację tę mogą wykorzystać drużyny z innych lig. Dziennikarze podają, że wobec zaistniałych okoliczności nowym, najpoważniejszym kandydatem w pozyskaniu 24-latka jest Espanyol Barcelona. Klub z Katalonii miał już nawet rozpocząć wstępne rozmowy z przedstawicielami Fiorentiny. Bramkarz mógłby liczyć w ekipie z La Liga na regularną grę, ponieważ wkrótce z zespołu odejdzie Diego Lopez. Hiszpanie są podobno zdeterminowani i liczą na to, że Bartłomiej Drągowski zostanie ich nowym podstawowym bramkarzem.

Czytaj też:

Skandal w UFC! Śledztwo wykazało szokujące fakty o jednym z zawodników