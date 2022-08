Pech Wojciecha Szczęsnego, Juventus wydał komunikat ws. kontuzji. Wiadomo, czy zdąży na kadrę

Sezon Seria A jeszcze się nie rozpoczął, a Juventus już ma problemy. Bynajmniej jednak nie chodzi o wysoko przegrany mecz, lecz kontuzję, której doznał jeden z najważniejszych piłkarzy Starej Damy, a także reprezentant Polski. Na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawił się komunikat dotyczący urazu Wojciecha Szczęsnego, a także tego, ile będzie musiał pauzować w związku z kłopotami zdrowotnymi.

Wojciech Szczęsny doznał kontuzji w meczu Juventus – Atletico Madryt

Spotkanie z Atletico Madryt wyjątkowo nie układało się podopiecznym Massimiliano Allegriego, ponieważ już po pierwszej połowie przegrywali 0:2, a mogli jeszcze wyżej. Już w 10. minucie spotkania do siatki trafił Alvaro Morata, podobnie jak tuż przed gwizdkiem na przerwę. W międzyczasie zaś rzut karny zmarnował Joao Felix.

Jakby tych kłopotów było mało, okazuje się, że w przerwie meczu uraz zgłosił Wojciech Szczęsny, którego w drugiej połowie zastąpił Mattia Perin. Początkowo nie wiadomo było, co dolega reprezentantowi Polski, aczkolwiek teraz sam Juventus rzucił na tę kwestię sporo światła. Klub z Turynu opublikował bowiem oświadczenie, w którym odniósł się do stanu zdrowia bramkarza.

Komunikat Juventusu w sprawie kontuzji Wojciecha Szczęsnego

„W związku z dyskomfortem odczuwanym przez Wojciecha Szczęsnego pod koniec pierwszej połowy meczu z Atletico, dziś rano przeszedł on badania radiologiczne w centrum medycznym Juventusu. Wykazały one, że cierpi on na niewielkie uszkodzenie mięśnia przywodziciela w lewym udzie. Ze względu na to zawodnik ten będzie musiał pauzować przez około 20 dni” – głosi komunikat Starej Damy.

Oznacza to mniej więcej tyle, że golkiper niemal na pewno ominie dwa pierwsze kolejki w Serie A. Natomiast jego przyjazd na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polskil nie powinien być zagrożony.

Czytaj też:

Kibice FC Barcelony oszaleli na punkcie tej dwójki. Duet na miarę Lewandowski – Mueller