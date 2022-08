Hitowy transfer stał się faktem. Arkadiusz Milik podpisał kontrakt z gigantem

Już od kilku dni media donosiły o tym, że Arkadiusz Milik może zmienić barwy klubowe i tym samym wrócić na Półwysep Apeniński. Napastnik reprezentacji Polski łączony był z Juventusem, który szukał wysokiej klasy zawodnika, mogącego wnieść do drużyny dużo jakości, najczęściej z ławki rezerwowych. Podstawowym snajperem Starej Damy jest bowiem Serb Dusan Vlahović.

Oficjalnie! Arkadiusz Milik nowym piłkarzem Juventusu

W czwartek, 25 sierpnia Juventus za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Polak przyleciał do Turynu, aby przejść testy medyczne i finalnie uzgodnić warunki umowy. Stało się więc jasne, że przenosiny 28-latka do Włoch są już na ostatniej prostej. Dzień później klub oficjalnie ogłosił, że Arkadiusz Milik został nowym piłkarzem Starej Damy.

Polak został wypożyczony z Olympique Marsylia i kontrakt między stronami będzie obowiązywać przez najbliższy sezon. Jednakże według informacji Fabrizio Romano, włoski zespół zagwarantował sobie możliwość wykupu polskiego napastnika, choć nie jest ona obowiązkowa. Ewentualny kwota transferu z francuskiej ekipy ma opiewać na 8 milionów euro. Natomiast teraz OM otrzymało 2 miliony euro.

Dla 28-latka jest to powrót na Półwysep Apeniński po 1,5 roku przerwy. Wcześniej był zawodnikiem SSC Napoli. Barwy klubu z Neapolu reprezentował przez cztery i pół roku. W tym czasie rozegrał 122 mecze, strzelając w nich 48 goli. Zaliczył również pięć asyst. Około dwóch lat temu mógł przejść do Juventusu, ponieważ chciał go ówczesny szkoleniowiec Starej Damy Maurizio Sarri. Do transferu jednak nie doszło.

