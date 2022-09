Skandal w meczu Juventusu z udziałem Arkadiusza Milika. Stanowcza reakcja Polaka

Do gigantycznego skandalu doszło w 6. kolejce Serie A. Juventus podejmował Salernitanę i był faworytem tego starcia. Mecz początkowo nie układał się drużynie Starej Damy. Przegrywali już 0:2, a jedną z bramek zdobył Krzysztof Piątek. Gospodarze jednak najpierw doprowadzili do wyrównania, a w piątej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Arkadiusz Milik.

Chwilę później, po analizie sędziów VAR gol nie został uznany. Po spotkaniu natomiast okazało się, że popełnili ogromny błąd. Okazało się, że arbitrzy skupili się na złej stopklatce. Tym samym wyznaczona przez nich linia spalonego była błędna. Inna perspektywa pokazała, że bliżej własnej bramki był Candreva. Oznacza to, że Bonucci, który absorbował uwagę golkipera, nie był na pozycji spalonej.

Skandal w meczu Juventusu. Arkadiusz Milik skomentował sytuację

Po meczu w sieci zawrzało. I nie można się temu dziwić, bo bramka zdobyta przez Arkadiusza Milika była prawidłowa, a Juventus powinien zakończyć to spotkanie z trzema bardzo cennymi punktami, a nie tylko jednym. Piłkarze Starej Damy byli zbulwersowani całą sytuacją. Do tego grona dołączył też reprezentant Polski.

„Brak słów” – napisał Polak w relacji na Instagramie. Do tego dołączył zdjęcie ukazujące prawidłową stopklatkę z wyrysowaną linią spalonego. Swoje zdanie wyraził również Juan Cuadrado. Kolumbijczyk opisał tę koszmarną pomyłkę jednym słowem: „Increible” – stwierdził. To po hiszpańsku oznacza „niemożliwe”.

twitter

Remis sprawił, że Juventus po sześciu rozegranych meczach ma na swoim koncie tylko dziesięć punktów. Tym samym zajmują dopiero ósme miejsce w ligowej tabeli, tracąc do czołowej trójki cztery punkty.

Czytaj też:

Ależ skuteczny jest ten nieskuteczny Milik