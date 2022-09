Reprezentant Polski blisko sensacyjnego transferu. Może trafić do europejskiego giganta

Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek 22 września zagra z Holandią w Lidze Narodów. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Walią. Oba spotkania są naprawdę istotne, jeśli chodzi o utrzymanie w najwyższej dywizji. Dlatego też spodziewać się można, że Czesław Michniewicz nie będzie eksperymentować i postawi na sprawdzonych i będących w formie piłkarzy. Wydaje się, że pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Jakub Kiwior.

Jakub Kiwior bliski zmiany klubu. Trafi do mistrza Włoch

Obrońca Spezii Calcio ma za sobą niezwykle udane tygodnie w Serie A. Mimo że jego zespół nie należy do najlepszych we włoskiej ekstraklasie, on sam często jest wyróżniany przez ekspertów. Przypadkiem z pewnością nie jest fakt, że latem tego roku zakontraktowaniem 22-latka był angielski West Ham United.

Stoper jednak wolał pozostać we Włoszech i być może już wkrótce trafi do ekipy obecnego mistrza Włoch. Potencjał i znakomita postawa Jakuba Kiwiora zostały bowiem dostrzeżone przez działaczy AC Milanu. Jak podał znany ze sprawdzonych informacji transferowych użytkownik Twittera Janekx89, młody Polak jest na ostatniej prostej do podpisania umowy z klubem z Mediolanu.

„ W jednej ze stadionowych loży zasłyszałem, a na innym mniejszym obiekcie zdołałem potwierdzić u osoby z bliskiego otoczenia reprezentacyjnego obrońcy, że Jakub Kiwior z włoskiej Spezii Calcio jest bardzo bliski transferu do AC Milan” – napisał na portalu Goal.pl. Po chwili dodał, że ktoś z bliskiego otoczenia piłkarza podkreślił, że „wszystko jest już klepnięte”.

Jeśli okaże się to prawdą, to 22-latek najwcześniej będzie mógł dołączyć do drużyny Rossonerich podczas zimowego okna transferowego. Letnie bowiem zakończyło się kilka tygodni temu. Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku grał w słowackiej MKS Zilinie.

Czytaj też:

Były reprezentant Polski nie wytrzymał. Zwrócił uwagę na konkretną kwestię