Młody Polak robi furorę w młodzieżówce Juventusu. Włosi nazwali go „Baby Szczęsny”

Polska kolonia w Juventusie ma się bardzo dobrze. Mimo kiepskiej formy Starej Damy Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny są chwaleni we włoskich mediach. Teraz, do grona docenianych Biało-Czerwonych dołączył młody 17-letni bramkarz Primavery. Dziennikarze okrzyknęli go „Baby Szczęsnym”.

Włochy, to bardzo popularny kierunek dla polskich piłkarzy. Polska kolonia we Włoszech liczy wielu zawodników z naszego kraju, w tym reprezentantów Polski, takich jak Łukasz Skorupski, Szymon Żurkowski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, czy Wojciech Szczęsny. Włoskie media: Juventus szuka następcy Szczęsnego Dwaj ostatni są w bardzo dobrej formie, mimo kiepskiej dyspozycji Juventusu Turyn. Arkadiusz Milik został nawet okrzyknięty „transferem roku”. Jeśli chodzi o Wojciecha Szczęsnego, to on reprezentuje barwy Starej Damy od 2017 roku, kiedy trafił do Bianconerich za 18 milionów Euro. „Szczena” ma w swoim CV występy w takich klubach jak Arsenal, czy AS Roma. W ostatnim czasie Włosi często spekulują o następcy 32-latka. Do tej pory mówiło się m.in. o Giorgim Mamardaszwilim z Valencii, Davidzie de Gei z Manchesteru United, czy Keyloru Navasie z PSG. „Baby Szczęsny” w Primaverze Juventusu Teraz włoskie media rozpisują się na temat młodego talentu, który został sprowadzony do Primavery Starej Damy. Serwis juvedipendenza.net chwali byłego podopiecznego FC Wrocław Academy Radosława Żelaznego, który – zdaniem dziennikarzy – ma przypominać talentem Wojciecha Szczęsnego jeszcze z czasów Arsenalu. „Jego najlepszymi atrybutami są reakcje i ustawianie. Wszystkie cechy, bez wątpienia łączą go z obecnym bramkarzem pierwszej drużyny” – czytamy. Młody 17-letni Radosław Żelazny (rocznik 2006) trafił do Włoch we wrześniu tego roku. Podpisaniem kontraktu z utalentowanym piłkarzem miało również walczyć PSG. O skali talentu tego bramkarza wiadomo nie od dziś. Piłkarz już jako 12-latek był na testach w Sportingu Lizbona, a później trenował chwilę w RKC Genk. twitterCzytaj też:

