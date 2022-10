Nicola Zalewski laureatem prestiżowej nagrody. Wyprzedził największe młode gwiazdy futbolu

Nicola Zalewski jest bez wątpienia jednym z najbardziej obiecujących polskich talentów, co udowadnia niemal w każdym meczu AS Romy. Sam fakt, że stawia na niego Jose Mourinho, mówi sam za siebie. Tymczasem okazuje się, że Polak zachwyca nie tylko rodaków, ale też zagranicznych kibiców, którzy właśnie okrzyknęli go najlepszym młodym talentem młodego pokolenia w prestiżowym głosowaniu. Wiadomo, kiedy i gdzie Polak odbierze nagrodę.

Nicola Zalewski zwycięzcą głosowania „Golden Boy”

W głosowaniu do nagrody „Golden Boy” udział brało 20 finalistów, których wyłoniło 50 dziennikarzy sportowych. Nicola Zalewski uzyskał aż 49 proc. głosów, czym wyprzedził m.in. francuskiego gwiazdora Realu Madryt, Eduardo Camavingę (26 proc.) czy też Jamala Musialę z Bayernu Monachium.

Warto tutaj zaznaczyć, że do nagrody nominowani byli piłkarze poniżej 21 roku życia. Gala wręczenia nagrody odbędzie się 7 listopada w Turynie.

Jose Mourinho zachwycony Nicolą Zalewskim

Nicola Zalewski bardzo obiecująco wszedł w obecny sezon, co cieszy tym bardziej przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze. 20-letni skrzydłowy AS Romy dotychczas zagrał łącznie w 11 spotkaniach Serie A oraz Ligi Europy. Jego występami zachwycony jest portugalski szkoleniowiec Jose Mourinho, a także dyrektor sportowy rzymian, Tiago Pinto, który nazywa Polaka swoim ulubieńcem.

Przez jakiś czas Zalewski zmagał się z chorobą, co przed meczem z HJK Helsinki Jose Mourinho skomentował żartobliwie:

– Zachorował w wieku 20 lat. Ja w jego wieku nie chorowałem, mnie się to przytrafiło, gdy miałem 58 lat – stwierdził szkoleniowiec.

