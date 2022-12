Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Media: Jego dni są policzone

Wojciech Szczęsny podbił serca wszystkich Polaków swoimi występami na mistrzostwach świata. Dwa obronione rzuty karne i bajeczne interwencje we wszystkich czterech spotkaniach reprezentacji Polski w Katarze sprawiły, że jego występy na poprzednich rozgrywkach europejskich odeszły w zapomnienie. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju międzynarodowego wiele mówiło się na temat przyszłości „Szczeny” w Juventusie. Coraz więcej mediów wspomina, że to może być jego ostatni sezon w Turynie.

Media: Wojciech Szczęsny wkrótce opuści Juventus

32-latek przybył do Juventusu w 2017 roku z AS Romy, gdzie przez jakiś czas był wypożyczony z Arsenalu. Dotychczas w barwach „Starej Damy” rozegrał 190 meczów i choć jego kontrakt wygasa dopiero w 2024 roku, wiele wskazuje na to, że wkrótce opuści szeregi turyńskiego klubu, o czym wspomina włoski serwis Calciomercatoweb.

Polak przez jakiś czas borykał się z problemami zdrowotnymi, po których, na szczęście Polaków, podczas mundialu nie było ani śladu, a miejsce między słupkami Juventusu zajmował Mattia Perin. To wywołało refleksje działaczy turyńskiego zespołu nad poszukiwaniami nowego golkipera, choć nie jest to jedyny powód takiego stanu rzeczy.

W ostatnim czasie do mediów przedostały się informacje, że cały zarząd klubu podał się do dymisji, po tym, jak wybuchła afera dotycząca rzekomych oszustw finansowych.

Główny kandydat na zastępstwo Wojciecha Szczęsnego

W trakcie bieżącego sezonu Polak stanął między słupkami 20 razy, 10-krotnie zachowując czyste konta. Choć początek sezonu dla Juventusu był kiepski, to tuż przed przerwą na mundial wrócili na dobre tory.

W Katarze uwagę włodarzy Juventusu zwrócił na siebie bramkarz reprezentacji Argentyny Emiliano Martinez, który typowany jest do zastępstwa Wojciecha Szczęsnego. Poza nim wymienia się także nazwiska Marco Carnasecchiego oraz Guglielmo Vicariego.