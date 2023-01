Wojciech Szczęsny może pobić rekord. Historyczna szansa Polaka

Juventus z Wojciechem Szczęsnym w składzie notuje doskonałą passę zwycięstw w Serie A. Ekipa Massimiliano Allegriego triumfowała osiem razy z rzędu, nie tracąc przy tym ani jednego gola, a strzelając 17. Tym samym Bianconeri awansowali w tabeli włoskiej ekstraklasy na drugie miejsce, a przed nimi jest już tylko Napoli z Piotrem Zielińskim i Bartoszem Bereszyńskim. Nezzazzuri mają siedem punktów przewagi nad Starą Damą. Bezpośrednie starcie obu ekip zapowiada się zatem bardzo emocjonująco, szczególnie dla polskich kibiców, ponieważ możemy ujrzeć w nim aż czterech Polaków.

Wojciech Szczęsny może pobić rekord Serie A

Wojciech Szczęsny znajduje się w znakomitej formie, co także przekłada się na cały zespół Juventusu. Reprezentant Polski w meczu przeciwko Napoli stanie przed szansą pobicia historycznego rekordu Serie A. 32-latek nie wpuścił bramki we włoskiej ekstraklasie od 666 minut i jeśli w meczu z liderem ponownie zachowa czyste konto, to pobije rekord bramkarza obcokrajowca, który najdłużej je zachowywał.

Obecnie rekord ten należy do Samira Handanovicia, który w sezonie 2010/11 nie wpuścił bramki w Serie A przez 703 minuty. Oznacza to, że Polakowi wystarczy niespełna godzina, by zostać nowym rekordzistą ligi pod tym względem.

Kiedy i gdzie oglądać mecz SSC Napoli – Juventus?

Spotkanie SSC Napoli – Juventus Turyn w 18. kolejce Serie A będzie można oglądać w telewizji na żywo na kanale Eleven Sports 1. Transmisja meczu dostępna także online na Polsat Box Go oraz elevensports.pl. Mecz Napoli – Juventus można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych.

