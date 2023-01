Kandydat na selekcjonera Polaków może trafić do Włoch. Klub ma plan

Od dłuższego czasu wiadomo, że kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski zostało trzech. Potwierdził to sam Cezary Kulesza podczas jednego z programów TVP Sport. Tymczasem Cezary Kulesza zdradził, że nazwisko nowego szefa polskiej kadry jest już mu znane, jednak nie podał go do opinii publicznej. Zważywszy na fakt, iż pod uwagę brane było kryterium, że nowy selekcjoner musiał wcześniej prowadzić kadrę, grono się zmniejszyło do prawdopodobnie dwóch kandydatur: Paulo Bento i Vladimira Petkovicia. Ten drugi może jednak trafić do Włoch.

Media: Salernitana rozważa zatrudnienie Vladimira Petkovicia

Vladimir Petković pozostaje wolnym trenerem od 2021 roku, kiedy odszedł z Giordinis Bordeaux. Włoski oddział Sky Sports poinformował, że grająca w Serie A Salernitana może pokrzyżować plany Cezaremu Kuleszy i próbować zatrudnić Szwajcara jako nowego trenera klubu. Włodarze zespołu mają badać możliwości sprowadzenia go na Stadio Arechi.

Poza nim kandydatami do objęcia Salernitany są także: Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici oraz Eusebio Di Francesco. Klub z Salerny pozostaje bez trenera odkąd ogłoszono zwolnienie Davide Nicoli. Włoch został odsunięty od prowadzenia drużyny po tym, jak doznał druzgocącej porażki 2:8 z Atalantą. Zespół, w którym gra Krzysztof Piątek na ten moment zajmuje 16. miejsce w tabeli Serie A i ma na koncie 18 punktów.

Cezary Kulesza wybrał selekcjonera

Choć nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski nie jest jeszcze znane, to wiadomo, że Cezary Kulesza i PZPN wie, kto nim zostanie. W rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że nowy kandydat obecnie rozważa ofertę i wszystko zależy od niego.

