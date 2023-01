Nicola Zalewski zabrał głos ws. konfliktu z Piotrem Zielińskim. Tak to wszystko wyjaśnił

Duże poruszenie w polskim środowisku piłkarskim wywołało to, co stało się w tunelu przy okazji meczu Napoli z AS Romą. W pierwszym z wymienionych zespołów występował Piotr Zieliński, w drugim zaś Nicola Zalewski. Największą uwagę wśród ludzi przykuło jednak nie to, jak zagrali reprezentanci Polski, tylko kilka zdań, które wymienili między sobą w tunelu. Panowie się ze sobą nie patyczkowali, a media zaczęły domniemywać, że relacje pomiędzy poszczególnymi są gorsze, niż się spodziewano. Teraz jeden z piłkarzy zabrał głos na temat tego, co się wydarzyło.

Trash-talk Nicoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego przy okazji meczu Napoli – AS Roma

Na nagraniu, które 30 stycznia pojawiło się w internecie, widać piłkarzy obu drużyn przygotowujących się do wyjścia na boisko. Właśnie w tej chwili między pomocnikami doszło do niezbyt uprzejmej wymiany zdań.

Zieliński: Czego spier******.

Zalewski: Następny jesteś.

Zieliński: Mordę zamknij.

Zalewski: Zamknij pi*** ku***.

Wydawało się, że ci zawodnicy zwyczajnie za sobą nie przepadają, co jednak może przełożyć się w przyszłości na ich sposób funkcjonowania w reprezentacji Polski. Dla niej konflikt dwóch utalentowanych piłkarzy mógłby przynieść opłakane skutki. Jak się jednak okazuje, że przytoczona wcześniej wulgarna rozmowa zawodników była jedynie trash-talkiem.

Nicola Zalewski dementuje ws. konfliktu z Piotrem Zielińskim

Wieczorem 31 stycznia na swoim Instagramie całą sytuację postanowił wyjaśnić jeden z bohaterów kontrowersyjnej sytuacji. „Piotr Zieliński, oprócz tego, że jest moim dobrym kolegą z reprezentacji, jest również moim przyjacielem poza boiskiem. Ktokolwiek myśli, że nasza wymiana słów była na poważnie, jest w błędzie” – czytamy na Instastory piłkarza AS Romy.

Niedługo potem Zieliński udostępnił ten wpis na swoim profilu, co sugeruje, że obaj kadrowicze jednak nie są ze sobą skonfliktowani, a cała sytuacja została pierwotnie źle zinterpretowana.

