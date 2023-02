Paulo Sousa poprowadzi klub, w którym gra reprezentant Polski. Jest potwierdzenie

Paulo Sousa w ostatnich miesiącach pozostawał bezrobotny. 10 czerwca 2022 roku został zwolniony z Flamengo, które objął po wcześniejszym porzuceniu pracy z reprezentacją Polski. Zdaniem setek tysięcy Polaków Portugalczyk zachował się wobec naszego kraju haniebnie.

Jego ostatnie wyniki w roli trenera nie są najlepsze. Najpierw nie udało mu się awansować z biało-czerwonymi do fazy pucharowej Euro 2020, a następnie ponosił porażkę za porażką z zespołem z Rio de Janeiro. Teraz będzie miał okazję sprawdzić się ponownie, choć znów powierzono mu niełatwe zadanie.

Paulo Sousa został nowym trenerem US Salernitany 1919

Portugalski szkoleniowiec obejmuje zespół, który z każdą kolejką przybliża się do strefy spadkowej Serie A. US Salernitana 1919 zajmuje obecnie 16. pozycję w tabeli włoskiej ekstraklasy i w ostatnich kolejkach poniosła dwie porażki z rzędu. Najpierw przegrali przed własną publicznością 0:3 z Juventusem, a następnie w wyjazdowym spotkaniu z Hellasem Verona 0:1.

Po 22. kolejkach na koncie zespołu z Salerny widnieje tylko 21 punktów. Tym, co najbardziej interesuje polskich kibiców, jest fakt, iż Portugalczyk ponownie spotka się z reprezentantem Polski. Piłkarzem US Salernitany 1919 jest Krzysztof Piątek, który mógł liczyć na regularne powoływanie do kadry, kiedy Paulo Sousa był jeszcze selekcjonerem biało-czerwonych.

Słaba dyspozycja strzelecka Krzysztofa Piątka

Zatrudnienie 52-letniego szkoleniowca w US Salernitanie 1919 będzie się wiązać nie tylko z poprawą wyników całej drużyny, ale również próby przywrócenia Krzysztofa Piątka do regularnego strzelania bramek. W sezonie 2022/23 Serie A 27-letni snajper 18-krotnie wychodził w podstawowej jedenastce i trzykrotnie trafiał do siatki oraz dwukrotnie asystował.

Niestety jego forma wciąż pozostawia wiele do życzenia. Paulo Sousa zadebiutuje w niedzielę, 19 lutego o godz. 15:00. Wówczas ekipa z Salerny podejmie na własnym obiekcie stołeczny zespół Lazio, który plasuje się na szóstej pozycji włoskiej ekstraklasy. Przypomnijmy, że innym kandydatem na szkoleniowca Salernitany był ex-kandydat na selekcjonera Polski Vladimir Petković.

