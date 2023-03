Paulo Sousa skrytykował Krzysztofa Piątka. Te słowa mogły zaboleć

Forma Krzysztofa Piątka z Genoi i AC Milan jest na razie tylko wspomnieniem. Choć napastnik wrócił do Włoch – do Salernitany po nieudanej przygodzie z Herthą Berlin, to wciąż wygląda jak cień samego siebie.

Zmarnowana okazja Krzysztofa Piątka na przełamanie

Może to potwierdzić, chociażby fakt, iż napastnik reprezentacji Polski nie trafił na pustą bramkę w meczu z Monzą, kiedy w świetnym stylu ograł bramkarza. Na szczęście dla Polaka ta sytuacja nie miała przełożenia na końcowy wynik, bo Salernitana dała radę wygrać to spotkanie 3:0.

W niedzielę 5 marca Krzysztof Piątek miał kolejną okazję na przełamanie. Niestety nie udało mu się to, a jego drużyna tylko bezbramkowo zremisowała z czerwoną latarnią Serie A – Sampdorią.

Paulo Sousa o Krzysztofie Piątku: Musi wystrzegać się lekkomyślności

Trener I Granata – Paulo Sousa po meczu na łamach DAZN skomentował wynik swojej drużyny. Zdaniem Portugalczyka jego piłkarze muszą nauczyć się wychodzić spod pressingu przeciwnika. – Potrzeba odwagi, bo tylko w ten sposób możemy wygrywać mecze. Piątek i Bradarić mieli okazji, w których mogli zadać cios rywalom – kontynuował.

Portugalczyk postanowił także skomentować skuteczność Krzysztofa Piątka, a w zasadzie jej brak. – W ostatnich dwóch meczach pokazał, że potrafi dać głębię składu. Bardzo dobrze pracuje dla zespołu i jest bardzo silny z przodu – stwierdził.

Brakuje mu jednak skuteczności pod bramką. Musi wystrzegać się momentów lekkomyślności – podkreślił Paulo Sousa, cytowany przez tuttosalernitana.com.

Następną szansę do zdobycia bramki Krzysztof Piątek będzie miał już w poniedziałek 13 marca. Obecny klub napastnika zmierzy się z jego byłym zespołem – AC Milan. Spotkanie zaplanowano na godz. 20:45.

