Wojciech Szczęsny może wrócić do Premier League. Media: Chce go gigant

Wokół Juventusu w ostatnim czasie jest sporo zamieszania. Głównie za sprawą afery w związku z nieprawidłowościami w sprawozdaniach finansowych. Federalny Sąd Apelacyjny był bezlitosny i ukarał Starą Damę utratą 15 punktów, a to może nie być koniec kłopotów.

W związku z tą stratą Juventus może nie uzyskać awansu do europejskich pucharów. Po 28. kolejkach zajmuje siódme miejsce z 44. punktami na koncie. Stara Dama traci cztery „oczka” do szóstej Atalanty, która zajmuje miejsce premiowane grą w el. do Ligi Konferencji Europy, a do miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów Starej Damie brakuje sześć pkt.

Wojciech Szczęsny może odejść z Juventusu

W związku z widmem braku występów w europejskich pucharach w mediach pojawiają się informacje o możliwych odejściach najlepszych piłkarzy, w tym Wojciecha Szczęsnego, którego umowa kończy się 30 czerwca 2024 roku, ale ma klauzulę przedłużenia o rok.

Dziennikarze „TuttoMercato” poinformowali, że parol na reprezentanta Polski zagiął czołowy klub Premier League. Włosi donoszą, że chodzi o Manchester United, który nie jest zadowolony z postawy Davida De Gei. Umowa Hiszpana wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu i wciąż nie wiadomo, czy zostanie od przedłużony.

CV Wojciecha Szczęsnego

Ewentualny transfer Wojciecha Szczęsnego do Premier League to byłby jego powrót na Wyspy Brytyjskie, po odejściu z Arsenalu, do którego trafił w 2006 roku, a odszedł w lecie 2015 roku, kiedy trafił na roczne wypożyczenie do AS Romy. W Juventusie „Szczena” jest od 2017 roku i w tym czasie rozegrał 205 meczów, w trakcie których trzy razy wywalczył Scudetto.

Na zainteresowanie Wojciechem Szczęsnym może wpływać również fakt, iż bramkarz reprezentacji Polski w świetnym stylu zaprezentował się na mundialu w Katarze. Piłkarz wielokrotnie ratował Biało-Czerwonych przed stratą bramki, na przykład broniąc karne z Arabią Saudyjską i Argentyną.

