Piotr Zieliński będzie bohaterem letniego transferu? Grube miliony na stole za Polaka

Od 2016 roku Piotr Zieliński jest zawodnikiem SSC Napoli. Drużyna z Neapolu właśnie kroczy po pierwszy od 33 lat tytuł mistrzowski w Serie A. Polski pomocnik jest jednym z liderów drużyny, zarówno na krajowym podwórku, jak i w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Możliwe jednak, że Zieliński latem będzie zmuszony do odejścia z ukochanego Neapolu.

Piotr Zieliński wyceniony na 30 mln euro

Jak informują dziennikarze „La Gazzetta dello Sport”, polski pomocnik został wyceniony przez lidera Serie A. Zieliński, którego kontrakt z Napoli wygasa 30 czerwca 2024 roku, ma kosztować potencjalnego kupca nawet w okolicach 30 mln euro.

Co ciekawe, najsłynniejszy włoski dziennik wskazał już kierunek, w którym mógłby wyruszyć Polak. Bardzo zainteresowani sprowadzeniem Zielińskiego są w Rzymie. Polak miałby zostać nową gwiazdą aktualnego wicelidera Serie A, SS Lazio. Rzymianie są na dobrej drodze do zapewnienia sobie udziału w kolejne edycji Ligi Mistrzów. To miałoby przekonać Polaka do przenosin do stolicy Italii.

Wielkim zwolennikiem przeprowadzki Zielińskiego jest aktualny trener Lazio Maurizio Sarri. Włoski szkoleniowiec dobrze zna wartość Polaka, obaj pracowali razem w barwach Napoli. Z tego też względu szefowie rzymskiego klubu byliby skłonni sięgnąć nieco głębiej do kieszeni, żeby spełnić numer jeden na liście celów transferowych Sarriego. Zieliński miałby zarabiać w Rzymie ok. 4 mln euro za sezon gry.

Napoli niezdecydowane w sprawie reprezentanta Polski

Zanim jednak Lazio podejmie konkretne rozmowy o transferze, zielone światło na przenosiny musi dać obecny pracodawca Zielińskiego. Luciano Spalletti, póki co regularnie stawia na polskiego pomocnika. Polak był co prawda latem 2022 roku już niemal poza klubem, a jego nazwisko łączono z przenosinami do Premier League. Zieliński w trakcie sezonu udowodnił jednak, że nadal może być wartościowym graczem, wyróżniającym się nie tylko na włoskich boiskach, ale także w Champions League.

Polak w 29 meczach ligowych obecnej kampanii zdobył trzy gole i zaliczył siedem asyst. W Lidze Mistrzów Zieliński w dziewięciu spotkaniach dorzucił cztery bramki i dwa kluczowe podania przy trafieniach kolegów. Dodatkowo warto pamiętać, że Zieliński dołożył trafienie na mundialu w Katarze, w wygranym meczu z Arabią Saudyjską (2:0).

