Nicola Zalewski pokazał nowy tatuaż. Malowidło robi wrażenie

Nicola Zalewski to bez wątpienia jeden z największych młodych talentów, jakie niedawno pojawiły się w polskiej piłce. Wychowany we Włoszech zawodnik ma już za sobą debiut w reprezentacji naszego kraju i z czasem zaczyna pełnić w niej coraz ważniejszą rolę. Futbol nie jest jednak jedyną pasją gracza AS Romy. Efektem tej drugiej pochwalił się niedawno w mediach społecznościowych.

Nicola Zalewski pasjonuje się tatuażami

Chodzi oczywiście o tatuaże, do których 21-latek ma wielką sympatię. Objawiła się ona tuż po tym, jak osiągnął pełnoletność. Już wtedy zdecydował się na wykonanie tak zwanych „rękawów”. W trakcie jednego roku wykonał dwa, zapełniając tuszem obie ręce. Dziś łatwo dostrzec, że malowidła zakrywają te części ciała Zalewskiego od nadgarstków aż po barki.

U osób, które kochają tatuaże, często bywa tak, że na kilku się nie zatrzymują i z czasem podejmują coraz odważniejsze decyzje. Z reprezentantem Polski nie było inaczej.

Efektowny tatuaż Nicoli Zalewskiego

Przekonaliśmy się o tym, kiedy internet obiegło wideo, na którym widzimy Zalewskiego prezentującego nowe malowidło. Tym razem pojawiło się ono na całych plecach zawodnika. Wykonanie tego gigantycznego tatuażu musiało trwać wiele godzin, ale efekt jest co najmniej intrygujący.

Dzieło obejrzymy na Instagramie, na profilu @alessiolalatatto. Przedstawia ono twarz kobiety, która zamiast włosów ma węże. To oczywiście Meduza, czyli najmłodsza z trzech Gorgon, znana powszechnie z mitologii greckiej. „W końcu mogę wam pokazać plecy, których wykonania nie mogłam się doczekać. Nicola, dzięki za te wszystkie godziny wspólnej pracy. Jesteś skałą i wspaniałym kolegą” – czytamy słowa autora tatuażu.

W sezonie 2022/23 Zalewski rozegrał 37 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

