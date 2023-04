Zbigniew Boniek nie wróci do byłego klubu. AS Roma podjęła decyzję

AS Roma zmaga się ostatnio z wieloma problemami. Z klubu zwolniony został prezes Pietro Berardi, który miał zaniżać kwoty przy przejściach zawodników z i do drużyny. W związku z tym odejściem we włoskich mediach pojawiła się giełda nazwisk potencjalnego następcy.

Zbigniew Boniek był łączony z AS Romą

Według dziennika „La Gazetta dello Sport” jednym z kandydatów miał być były prezes PZPN i obecny wiceprezes UEFA Zbigniew Boniek, który wciąż jest związany z Rzymem, więc ewentualnie objęcie sterów nie powinno stanowić kłopotów. W gronie potencjalnych kandydatów znaleźli się także m.in. były włodarz Romy z lat 2016-2018, Umberto Gandini, Michael Wendel (obecny dyrektor handlowy), a także Diego Nipi i Vito Cozzoli.

Tuż po opublikowaniu tych informacji przez „La Gazettę dello Sport” Zbigniew Boniek zamieścił na Twitterze post o treści: „Fake News”, który najprawdopodobniej nawiązywał do doniesień włoskich mediów.

AS Roma podjęła decyzję

We wtorkowy wieczór przedstawiciele klubu ze stolicy Włoch podali nazwisko nowego dyrektora generalnego. Została nim Lina Souloukou, która ze skutkiem natychmiastowym objęła to stanowisko.

Działaczka rozpoczęła karierę w piłce nożnej po studiach prawniczych ze specjalizacją w prawie sportowym, w której pracuje od ponad 15 lat. W 2018 roku została mianowana dyrektorem generalnym Olympiakosu FC, którą to rolę pełniła do czerwca 2022 roku.

„Lina jest doświadczonym, szanowanym i uznanym liderem w świecie piłki nożnej i biznesu: jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać ją w rodzinie AS Roma. Będziemy z nią ściśle współpracować, aby kontynuować wprowadzanie Klubu na najwyższy poziom, na co zasługują kibice i Miasto” – powiedzieli w klubowych mediach szefowie AS Romy Dan i Ryan Friedkin.

Souloukou: Jestem zaszczycona możliwością pracy w AS Romie

Na temat nowego stanowiska wypowiedziała się również sama zainteresowana. „Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec rodziny Friedkinów za możliwość, którą mi dali. Jestem zaszczycona możliwością dzielenia się wyzwaniami, które czekają w AS Roma”.

„Jestem podekscytowana dołączeniem do tego klubu z ogromną historią i nie mogę się doczekać, aby oddać do dyspozycji klubu, jego zarządu i wszystkich pracowników doświadczenie, które zdobyłem w świecie międzynarodowego futbolu” – powiedział Souloukou.

