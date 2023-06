Trener Juventusu kuszony przez Arabów. Wielkie pieniądze na stole

Nagłówki sportowych mediów podbijają informację o zakupach klubów w lidze arabskiej. Kluby oferują graczom pokroju Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemy pensje w wysokości kilkuset milionów euro. Tak wielkie pieniądze są w stanie skłonić do przyjazdu na Półwysep Arabskich nawet największe gwiazdy. Tamtejsi włodarze chcą u siebie także słynnego włoskiego trenera, oferując pokaźne wynagrodzenie.

Trener Juventusu może trafić do Arabii

Massimiliano Allegri od lat jest związany z Juventusem. Ze „Starą Damą” świętował sukcesy w Serie A, zdobywając pięć mistrzostw Włoch z rzędu. Pochodzący z Livorno szkoleniowiec był często łączony z innymi czołowymi klubami Europy, lecz w 2021 roku, po dwóch latach przerwy, powrócił do klubu z Turynu – tym razem już bez takich osiągnieć. Ostatni sezon nie ułożył się kompletnie po myśli jego zespołu, lecz kluczowy wpływ miała kara odjęcia 10 punktów za przewinienia Juve przy transferach. To sprawia, że drużyna w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów, lecz Lidze Konferencji Europy.

Jak podaje „La Gazetta dello Sport” włoski trener otrzymał niezwykle lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Choć z jednej strony wciąż istnieje możliwość pozostania na Allianz Stadium, to potrojenie dotychczasowej pensji wydaje się na tyle kuszącą propozycją, że Allegri może skierować się w stronę tamtejszych rozgrywek. Nie wiadomo jednak o jaki klub A-League może chodzić. Wśród potencjalnych pracodawców wymienia się Al-Nassr (gdzie występuje Ronaldo) czy Al-Hilal, trzecią drużynę ostatniego sezonu.

Kariera Massimiliano Allegriego

Allegri wszedł do dużej piłki będąc trenerem Cagliari. Później objął AC Milan, z którym w 2011 roku zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Serie A w karierze. Z zespołem Rossonerich pracował do 2014 roku, przechodząc do Juventusu.

