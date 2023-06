Arkadiusz Milik wskazał, gdzie chce grać w następnym sezonie. Stanowcza deklaracja

Arkadiusz Milik przywdziewał koszulkę Juventusu 39 razy i dziewięciokrotnie trafiał do siatki, dokładając do tego asystę. Wypożyczenie Polaka zakładało, iż Stara Dama ma możliwość wykupienia polskiego napastnika z Olympique Marsylii za 7 mln euro, jednak nie skorzystali z tej opcji. Mimo tego Massimiliano Allegri w dalszym ciągu ma bardzo dobre zdanie o Polaku i bardzo chciałby, żeby pozostał w jego drużynie. Wiele wskazuje na to, że tak się wydarzy, a teraz sam zawodnik zabrał głos na temat swojej przyszłości.

Arkadiusz Milik podsumował zakończony sezon w Juventusie

Zakończony niedawno sezon był dla Arkadiusza Milika zakręcony, ponieważ przeplatał go z dobrą grą i czasem na leczenie kontuzji. Ponadto opuścił marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, w którym Polacy przegrali z Czechami 1:3 oraz wygrali z Albanią 1:0. 16 czerwca o 20:45 Polacy zagrają mecz towarzyski z Niemcami na PGE Narodowym i z tej okazji 28-latek wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Przyznał, że mimo dobrego początku, następnie miał problemy, by wejść na odpowiedni poziom.

— Na pewno miałem bardzo dobry początek, szczególnie przed mistrzostwami świata. Później złapałem kontuzję i miałem problem z powrotem na ten poziom, na którym byłem. Przeplatałem dobre mecze ze słabszymi. Końcówkę wszyscy mieliśmy słabszą, szczególnie po odpadnięciu z Ligi Europy z Sevillą. To nie był łatwy sezon dla Juventusu pod różnymi względami, szczególnie gdy mieliśmy z tyłu głowy, że mogą odjąć nam punkty. To dla mnie dziwne decyzje. W trakcie sezonu nie powinno się takich rzeczy robić – mówił Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik wskazał, gdzie chce grać w następnym sezonie

Kontrakt Arkadiusza Milika z Juventusem wygasa 30 czerwca 2023 roku, po czym wróci do Olympique Marsylii. Wiele wskazuje na to, że Stara Dama ponownie zdecyduje się na wypożyczenie go z francuskiego klubu, jednak tym razem prawdopodobnie z obowiązkiem wykupu po sezonie, jeśli zawodnik spełni założenia sportowe. Napastnik reprezentacji Polski podkreślił, że bardzo chciałby zostać w Juventusie.

— Kluby rozmawiają między sobą i mam nadzieję, że dojdą do porozumienia. Chciałbym zostać w Juventusie, czuje się dobrze, a trener mnie chce — dodał Arkadiusz Milik.

