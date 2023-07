Kontrowersyjna przyśpiewka Nicoli Zalewskiego. Obraził mistrza Włoch

Po słabym czerwcowym oknie reprezentacyjnym, w którym Biało-Czerwoni przegrali 2:3 w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024, reprezentanci korzystają z ostatnich dni urlopów. Część z nich już rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. Nicola Zalewski wraz z ze znajomymi wypoczywa na Ibizie, choć zaraz będzie na niego czekać okres przygotowawczy u Jose Mourinho w AS Romie.

Nicola Zalewski zaśpiewał obraźliwą piosenkę

Do mediów społecznościowych przedostało się nagranie, na którym Zalewski wraz z grupą kilku osób skanduje piosenkę „Vesuvio Erutta”, mówiącą o erupcji wulkanu Wezuwiusz, nawiązującą melodycznie do utworu „Freed from desire”. „Wezuwiusz wybucha, cały Neapol jest zniszczony” – możemy usłyszeć w materiale. Początkowo przyśpiewka powstała jako atak na sympatyków Napoli, klubu, który znajduje się u podnóża słynnego wulkanu. Z czasem sympatycy zespołu z południa Włoch sami potrafili ją śpiewać, niejako stosując autoironię.

Dla wielu sympatyków mistrza Włoch przyśpiewka nadal jest jednak kontrowersyjna i obraźliwa, przez co Zalewski spotkał się z krytyką w Internecie. Polak gra na co dzień w Romie, czyli jednym z kluczowych rywali Napoli w Serie A. W ostatnim sezonie górą byli jednak neapolitańczycy. Zespół z Piotrem Zielińskim, Bartoszem Bereszyńskim i Hubertem Idasiakiem w składzie zdobył dla zespołu pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. Napoli przez cały sezon prowadziło nad resztą stawki, przez co zapewnili sobie tytuł na kilka kolejek przed końcem rywalizacji.

Kariera Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski jest wychowankiem Romy, w której od dwóch lat występuje jako zawodnik pierwszego składu. W 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Obecnie ma już w dorobku 12 spotkań w biało-czerwonej koszulce.

