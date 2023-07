Kolejna oferta dla Piotra Zielińskiego. Egzotyczny kierunek

O odejściu Piotra Zielińskiego z Napoli mówi się od kilku miesięcy. Pomimo ważnego kontraktu do końca sezonu 2023/2024 reprezentanta Polski łączy się z opuszczeniem zespołu mistrza Włoch. Do grona potencjalnych kandydatów dołączył klub z ligi, która co rusz zabiera do siebie wielkie gwiazdy futbolu.

Ubiegły sezon Serie A stał pod znakiem wielkiej formy Napoli. Klub z południa Włoch czekał 33 lata na kolejne mistrzostwo Włoch. Dzięki dobrej grze na przestrzeni całego sezonu, już na kilka kolejek przed końcem zmagań kibice drużyny Luciano Spalettiego mogli celebrować sukces. Spory wkład w sukces mieli Polacy – Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak. Piotr Zieliński może trafić do ligi arabskiej Najwięcej mówiło się o roli Piotra Zielińskiego, który od lat pozostaje ważnym punktem zespołu spod Wezuwiusza. Pomimo dużych zasług coraz częściej mówi się o pożegnaniu z piłkarzem. Pomocnik ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu. Oznacza to, że obecne okno transferowe jest ostatnim, w którym klub może coś zarobić z tytułu sprzedaży. W styczniu „Zielu” będzie mógł podpisać przedwstępny kontrakt bez wpływu Napoli. W ostatnim czasie mówiło się o potencjalnych przenosinach piłkarza do Premier League, Juventusu (wraz z dyrektorem sportowym) czy Lazio. Teraz jak podaje portal WP SportoweFakty do gry wkroczył kierunek arabski. Zainteresowane sprowadzeniem Zielińskiego ma być Al-Ahly, czterokrotny mistrz tamtejszej ekstraklasy, który dwukrotnie docierał do finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Krótki kontrakt Polaka z Napoli może wpłynąć na decyzję zainteresowanego klubu. Z kolei w przypadku ewentualnej akceptacji oferty 82-krotny reprezentant Polski mógłby liczyć na znaczną podwyżkę zarobków. Al-Ahly z nowymi wzmocnieniami Al-Ahly w obecnym oknie transferowym dokonało już dwóch dużych transferów. Z Chelsea za 18,5 miliona euro przyszedł bramkarz Edouard Mendy, a z Liverpoolu (jako wolny gracz) trafił Roberto Firmino. Klub w minionym sezonie wygrał drugą ligę arabską i powrócił na najwyższy szczebel ligowy. Czytaj też:

