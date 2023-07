Kamil Semeniuk z wyróżnieniem od ligi. Nie miał sobie równych

Polscy siatkarze zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów na trzecim miejscu, za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Dzięki dobrej grze w ostatnim turnieju w Pasay City Polacy awansowali w tabeli i w walce o półfinał zmierzą się w Gdańsku z Brazylijczykami. Podczas ostatniego turnieju w składzie Nikoli Grbicia obecny był Kamil Semeniuk. Siatkarz spędził właśnie pierwszy sezon we włoskiej Sir Safety Susa Perugii.

Kamil Semeniuk z ligowym wyróżnieniem

Semeniuk nie może zespołowo zaliczyć rozgrywek do udanych. Choć przez połowę sezonu jego drużyna szła przez wszystkie rozgrywki jak burza i zdobyła Klubowe Mistrzostwo Świata, to w końcowej fazie zaliczyła kompletną porażkę. Najpierw odpadła z Ligi Mistrzów po porażce z późniejszym triumfatorem, Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a później zaliczyła potężną, wpadkę ulegając po pięciomeczowej batalii Allianzowi Mediolan. W klubie doszło do wielu zmian na czele ze zmianą trenera. Andreę Anastasiego zastąpił Angelo Lorenzetti, dotychczasowy szkoleniowiec Trentino.

Perugia nie wystąpi w żadnych europejskich pucharach. Mimo to Semeniuk zostaje w zespole na kolejny sezon. Indywidualnie spisał się na tyle dobrze, że znalazł uznanie w gronie nagrodzonych przez włoskich włodarzy ligowych. Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla przyjmujący otrzymał nagrodę dla najlepiej serwującego gracza Serie A 2022/2023. Nagroda nie jest tożsama z wyróżnieniem dla gracza z największą liczbą asów, bowiem to otrzymał Yuri Romano z Gas Sales Piacenzy.

Tytuł trenera roku otrzymał nowy szkoleniowiec Semeniuka – Lorenzetti. Najlepszym przyjmującym wybrano Oleha Płotnyckiego (również siatkarza Perugii). Wyróżnienie dla najlepszego atakującego otrzymał Alessandro Michieletto (Trentino), a dla najlepszego środkowego Robertlandy Simon (Piacenza). Dodatkowo Marko Podrascanin (Trentino) otrzymał wyróżnienie za największą liczbę bloków, a Petar Dirlić (Top Volley Cisterna) za największą liczbę skutecznych ataków.

Kariera Kamila Semeniuka

Kamil Semeniuk trafił do Perugii po latach gry w ZAKSIE. Z klubem z województwa opolskiego triumfował dwukrotnie w Lidze Mistrzów.

