Piotr Zieliński dogadany z nowym zespołem. Zagra z wielkimi gwiazdami

Piotr Zieliński miał w poprzednim sezonie wiele powodów do zadowolenia. Wraz z Napoli został mistrzem Włoch. Dla klubu z południa kraju był to pierwszy tytuł od 33 lat. Drużyna Luciano Spalettiego zdominowała Serie A, zostawiając w tyle Lazio, Inter Mediolan oraz Milan. Pomocnik reprezentacji Polski pomimo częstej gry i długiego stażu nie cieszył się na tyle wielką renomą, by zespół spod Wezuwiusza próbował za wszelką cenę zatrzymać go u siebie.

Piotr Zieliński dołączy do Al Ahli

Napoli jest chętne na sprzedaż Zielińskiego. Kilka tygodni temu było głośno o propozycji wymiany z Juventusem, w ramach której wraz z dyrektorem sportowym do Turynu trafiłby również „Zielu”. Siódmy zespół ostatniego sezonu Serie A odrzucił taką możliwość.

Zielińskiego łączono także z przenosinami do Premier League. Sam potwierdził, że w poprzednich latach pojawiały się propozycje z Wysp Brytyjskich. W ostatnim czasie najwięcej mówiło się jednak o ofercie z ligi arabskiej. Tamtejsi włodarze, słynący z oferowania wielkich kontraktów, od dłuższego czasu kuszą piłkarza. Niezadowolona z opcji przeprowadzki na Półwysep Arabski miała być żona zawodnika, lecz jak donosi dobrze zorientowany w tematyce transferów dziennikarz Fabrizio Romano, Zieliński finalnie dołączy jednak do Al-Ahli.

Zespół z Dżuddy sprowadził już do siebie Riyada Mahreza, Rogera Ibaneza, Allana Saint-Maximina, Eduoarda Mendy’ego czy Francka Kessiego. Reprezentant Polski miałby być dodatkowym wzmocnieniem w ofensywie zespołu Matthiasa Jaisslego.

Negocjacje pomiędzy Napoli a Al Ahli

Romano dodaje, że warunku kontraktu z Zielińskim zostały już uzgodnione. Do finalizacji pozostają szczegóły porozumienia Napoli i Al Ahli. Wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych dni.

